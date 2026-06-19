УЕФА не будет вводить в матчах Евро и ЛЧ обязательные перерывы на водопой

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УЕФА не намерен вводить обязательные паузы на водопой на чемпионате Европы 2028 года.

В отличие от чемпионата мира-2026, который проходит в США , Канаде и Мексике, где в каждом матче предусмотрены двухразовые трёхминутные перерывы для восстановления водного баланса игроков, европейский футбольный союз не планирует делать такую практику обязательной.

Согласно действующим правилам УЕФА , решение о проведении питьевых пауз принимается отдельно для каждого матча и зависит от погодных условий. Обязательные перерывы могут быть введены только в случае, если температура воздуха на стадионе достигает 35 градусов Цельсия и выше.

По информации источника, организация не собирается пересматривать этот подход в ближайшие годы. Нынешний регламент сохранится как для матчей Лиги чемпионов, так и для финальной стадии Евро-2028.