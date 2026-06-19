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УЕФА не будет вводить в матчах Евро и ЛЧ обязательные перерывы на водопой

сегодня, 13:29

УЕФА не намерен вводить обязательные паузы на водопой на чемпионате Европы 2028 года.

В отличие от чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, где в каждом матче предусмотрены двухразовые трёхминутные перерывы для восстановления водного баланса игроков, европейский футбольный союз не планирует делать такую практику обязательной.

Согласно действующим правилам УЕФА, решение о проведении питьевых пауз принимается отдельно для каждого матча и зависит от погодных условий. Обязательные перерывы могут быть введены только в случае, если температура воздуха на стадионе достигает 35 градусов Цельсия и выше.

По информации источника, организация не собирается пересматривать этот подход в ближайшие годы. Нынешний регламент сохранится как для матчей Лиги чемпионов, так и для финальной стадии Евро-2028.

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Перевод с telegraph.co.uk
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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 16:24
отлить сходить еще пауза нужна
Zak11
Zak11
сегодня в 15:33
Самый худший чемпионат мира на моей памяти. Я очень надеюсь что в США ещё долго не будет подобных футбольных турниров. Страна и государство в частности не понимает менталитета самой игры. Это не хоккей, не баскет, где много остановок и постоянно крутится реклама. Матч должен быть непрерывным (за исключением погодных условий, если больше +30 то конечно воды необходимо попить) Но не делать это по три минуты и несколько раз. Это уже не футбол.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:25
это не водопой, а рекламная пауза, американцы наверное лучше всех делают шоу и отлично зарабатывают на этом! что бы выпить водички не нужно 3 минуты, на это и минуты достаточно, просто за эти 3 минуты, телевидение прокручивает рекламу спонсоров турнира, и люди находящиеся у своих экранов по всему миру нехотя смотрят её!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:32
Буде-Глимт на домашнем будет тяжело без паузы
chromage
chromage
сегодня в 14:26
Сначала создаешь херню - потом героически ее решаешь. Профит.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 14:19
Хоть одно умное решение от за последние годы.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:07
Такие паузы темп игры сбивают на лч вообще лишнее на водопой идти , в лч не так жарко как в июне июле августе. Вот чм можно на водопой
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:55
Нужно ввести для болельщиков пивопой,потому что губит людей вода
andrewheat
andrewheat
сегодня в 13:53
Посмотрим, как сыграют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:45
Конечно не нужно обязывать,а если будет жара то почему бы и не сделать водопой...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:34
И правильно. Нечего отвлекаться)
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