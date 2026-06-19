Аленичев: «Роналду — якорь сборной Португалии»

Бывший футболист сборной России негативно высказался об игре форварда команды Португалии на ЧМ -2026.

Его появление в старте и игра начинают раздражать не только меня, но и самих португальских болельщиков — при всей их любви к Криштиану. Здесь главному тренеру пора принимать какое-то кардинальное решение.

[Сложно играть] с «якорем» Роналду. Хотя оставить его на скамейке — это риск взрыва в раздевалке. Поэтому Роберто Мартинесу предстоит сделать крайне непростой выбор.