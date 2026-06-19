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Аленичев: «Роналду — якорь сборной Португалии»

сегодня, 14:15

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев негативно высказался об игре форварда команды Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Его появление в старте и игра начинают раздражать не только меня, но и самих португальских болельщиков — при всей их любви к Криштиану. Здесь главному тренеру пора принимать какое-то кардинальное решение.

[Сложно играть] с «якорем» Роналду. Хотя оставить его на скамейке — это риск взрыва в раздевалке. Поэтому Роберто Мартинесу предстоит сделать крайне непростой выбор.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 16:13, ред.
Роналду - атлет-гладиатор... Криштиану всегда доминировал за счет физики: прыжка, скорости и прессинга. В его возрасте биологию не обмануть....ему тяжелее ментально ходить пешком (как Месси), а его текущая позиция центрального нападающего полностью зависит от передач команды...
поэтому..."Роберто Мартинесу предстоит сделать крайне непростой выбор"....Роналду на лавку или играть на него всей командой...
y2g652zrc53b
y2g652zrc53b ответ 2e3fze9suntx (раскрыть)
сегодня в 15:51
На прошлом чемпионате мира была такая же история. Прошло уже 4 года и он стал старее и ещё хуже.
Дальше будет такая же история.
Он тянет Португалию на дно.
Из группы они конечно выйдут, повезло им с Конго и Узбекистаном, а дальше...
2e3fze9suntx
2e3fze9suntx
сегодня в 15:40
Нельзя судить по первому матчу, там в раздевалке разберутся
tt7q6d38eunk
tt7q6d38eunk ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 15:38
Какие 20 минут?
Только на пенальти и сразу обратная замена.
Понимает ли Роналду свою ущербность?
Вы наверное за мировым футболом вообще не следите и не знаете кто такой Роналду.
Он себя возомнил лучшим футболистом в истории и его никто в этом не переубедит.
Виноват не он, виноваты все игроки Португалии, что не соответствуют его величеству.
9uts9h6gbbbu
9uts9h6gbbbu ответ 6k287axneeuw (раскрыть)
сегодня в 15:30
Старый конь борозду не портит, он до неё не доползает, а якорь ложится на своё законное место, на дно.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:26, ред.
Он уже медленный, и физически не тянет на весь матч. А когда устаёт, вообще начинает тормозить игру, действительно как якорь. Неужели он сам не понимает этого? Выпускать его на замену минут на 20, на полчаса от силы и хорош.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:01
Португальцы сами загнали себя в такое положение. Боятся играть без Роналду
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 14:57
Все это прекрасно понимают, кроме самого Роналду и его фанатов.
6k287axneeuw
6k287axneeuw
сегодня в 14:48
Не якорь, а конь, который пока портит борозду.
Nenash
Nenash
сегодня в 14:36, ред.
Никого он не раздражает.. Все только рады.. 🤭🤣
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