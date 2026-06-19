«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Пивоваровым

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с генеральным директором клуба Павлом Пивоваровым.
Новое соглашение с руководителем рассчитано до 2029 года. Таким образом, стороны продолжат сотрудничество, которое длится уже более пяти лет.
Пивоваров возглавляет «Динамо» с января 2021 года. Помимо работы на посту генерального директора, он также входит в совет директоров клуба.
В «Динамо» отметили успешную совместную работу с функционером и выразили уверенность в дальнейшем развитии клуба под его руководством.
Усилили, углубили, реализовали комплексные проекты, только в феврале 21 года, когда назначали Динамо было на 6 месте в т/т, а в 26 г. на 7 месте в т/т. "Прогресс"???