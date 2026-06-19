«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Пивоваровым

сегодня, 14:18

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с генеральным директором клуба .

Новое соглашение с руководителем рассчитано до 2029 года. Таким образом, стороны продолжат сотрудничество, которое длится уже более пяти лет.

Пивоваров возглавляет «Динамо» с января 2021 года. Помимо работы на посту генерального директора, он также входит в совет директоров клуба.

В «Динамо» отметили успешную совместную работу с функционером и выразили уверенность в дальнейшем развитии клуба под его руководством.