Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Пивоваровым

сегодня, 14:18

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с генеральным директором клуба Павлом Пивоваровым.

Новое соглашение с руководителем рассчитано до 2029 года. Таким образом, стороны продолжат сотрудничество, которое длится уже более пяти лет.

Пивоваров возглавляет «Динамо» с января 2021 года. Помимо работы на посту генерального директора, он также входит в совет директоров клуба.

В «Динамо» отметили успешную совместную работу с функционером и выразили уверенность в дальнейшем развитии клуба под его руководством.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Реал» проведёт президентские выборы 7 июня
27 мая
СлухиБорис Ротенберг — младший может покинуть пост гендиректора «Локомотива»
18 мая
Официально«Реал» объявил о проведении выборов президента и совета директоров
14 мая
«Фенербахче» может назначить Паоло Мальдини спортивным директором
13 мая
Перес опроверг слухи об отставке и объявил о новых выборах в «Реале»
12 мая
СлухиКрооса не интересует финансовая составляющая при возвращении в «Реал»
07 мая
Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 15:37
После утверждения кандидатуры Пивоварова 12 января 2021 г. на заседании совета директоров «Динамо» о его назначении объявили в клубе. «Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений — это дальнейшее развитие футбольного «Динамо» как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента, — сказал председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев. — Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности. Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности. На пост генерального директора в нашу команду сегодня приходит Павел Пивоваров, специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе. У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах». «Для нас это очевидное усиление, — добавил председатель совета директоров «Динамо». — В том числе для формирования долгосрочной стратегии развития «Динамо» как успешного европейского клуба, реализации комплексных проектов, контроля за соблюдением финансового фейр-плей и дальнейшего совершенствования системы менеджмента клуба».
Усилили, углубили, реализовали комплексные проекты, только в феврале 21 года, когда назначали Динамо было на 6 месте в т/т, а в 26 г. на 7 месте в т/т. "Прогресс"???
Capral
Capral
сегодня в 15:13, ред.
А само, Динамо, как юридическое понятие, вообще, еще существует?
zet6tyf92awf
zet6tyf92awf
сегодня в 14:50
С такой фамилией нужно Балтикой руководить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:36
Если у него получается, Пускай работает...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 