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Шварц: «Стиль „Динамо“ будет интенсивным и полным сил и энергии»

сегодня, 15:31

Наставник «Динамо» Сандро Шварц рассказал о целях, которые стоят перед его командой.

Знаю о том, что многие ждут трофея. Я всё это понимаю. Первое, что можем сделать, – создать атмосферу, которая нам будет способствовать.

Я не хочу говорить, что я тот человек, на котором будет всё внимание. Я буду работать на команду. То, к чему мы идём – стиль игры, который будут все понимать, который будет чёток. Хочу, чтобы каждый понимал, какой стиль игры будет проповедовать «Динамо».

Это новая история, мы должны улучшать свой стиль игры и показатели. Что я могу сказать однозначно: стиль будет интенсивным и полным сил и энергии.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:57, ред.
шпиле-интенсив, который довел Шиманськи до двухсторонней грыжи, а пацаны, к 70мин., уже падали на поле... Плюс, провальная весна, с её шедевральным антирекордом- 9:19!!!!!!! Ничего нового, это мы уже проходили.
Жаль, что он ничего не сказал, про свой мнимый "патриотизм", могильщик Герты...............................
me8cwyeuzau5
me8cwyeuzau5
сегодня в 15:53
Говорит хорошо... посмотрим что будет по факту.... удачи пожелаю.
Гость
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