Шварц: «Стиль „Динамо“ будет интенсивным и полным сил и энергии»

Наставник «Динамо» рассказал о целях, которые стоят перед его командой.

Знаю о том, что многие ждут трофея. Я всё это понимаю. Первое, что можем сделать, – создать атмосферу, которая нам будет способствовать.

Я не хочу говорить, что я тот человек, на котором будет всё внимание. Я буду работать на команду. То, к чему мы идём – стиль игры, который будут все понимать, который будет чёток. Хочу, чтобы каждый понимал, какой стиль игры будет проповедовать «Динамо».

Это новая история, мы должны улучшать свой стиль игры и показатели. Что я могу сказать однозначно: стиль будет интенсивным и полным сил и энергии.