Сборную Кюрасао внесли в Книгу рекордов Гиннесса

сегодня, 16:01

Сборная Кюрасао установила мировой рекорд, став самой малонаселённой страной, когда-либо принимавшей участие в чемпионате мира по футболу. Достижение официально зафиксировала Guinness World Records. Население островного государства составляет около 156 тысяч человек.

Свой первый матч на чемпионатах мира сборная Кюрасао провела 14 июня и уступила Германии со счётом 1:7.

Кюрасао является автономным государственным образованием в составе Королевство Нидерландов. До 2010 года остров входил в состав Нидерландских Антильских островов.