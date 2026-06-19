Шварц высказался о проблемах Захаряна в Испании

сегодня, 16:05

Главный тренер московского «Динамо» считает, что его экс-подопечному полузащитнику пока не удаётся в полной мере раскрыться в составе «Реала Сосьедад» из-за ряда неблагоприятных обстоятельств.

По словам специалиста, российскому хавбеку в Испании в определённой степени не везёт, что мешает ему стабильно демонстрировать свой потенциал.

Я его хорошо знаю, поддерживает связь не только с нами, но и всеми игроками в «Динамо». В данном случае касательно футбольного развития Арсена, сказал бы, что в Ла Лиге немного не повезло. Возможно можно списать на травмы, которые были.

Захарян выступает за испанский клуб с 2023 года, однако за это время неоднократно сталкивался с травмами и другими трудностями, которые не позволили ему закрепиться в основе команды на постоянной основе.