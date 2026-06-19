Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИспания. Примера 2025/2026

Шварц высказался о проблемах Захаряна в Испании

сегодня, 16:05

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц считает, что его экс-подопечному полузащитнику Арсену Захаряну пока не удаётся в полной мере раскрыться в составе «Реала Сосьедад» из-за ряда неблагоприятных обстоятельств.

По словам специалиста, российскому хавбеку в Испании в определённой степени не везёт, что мешает ему стабильно демонстрировать свой потенциал.

Я его хорошо знаю, поддерживает связь не только с нами, но и всеми игроками в «Динамо». В данном случае касательно футбольного развития Арсена, сказал бы, что в Ла Лиге немного не повезло. Возможно можно списать на травмы, которые были.

Захарян выступает за испанский клуб с 2023 года, однако за это время неоднократно сталкивался с травмами и другими трудностями, которые не позволили ему закрепиться в основе команды на постоянной основе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сафонов рассказал, как ПСЖ праздновал победу над «Арсеналом»
02 июня
Сафонов засмеялся во время встречи с Макроном в Елисейском дворце
01 июня
Кокорин забил гол в последнем матче за «Арис»
22 мая
Слуцкий провёл 100-ю игру у руля «Шанхай Шэньхуа»
20 мая
Кокорин уйдёт из «Ариса»
20 мая
Агент Захаряна: «Арсен недоволен игровым временем в „Сосьедаде“»
15 мая
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:24, ред.
А сейчас, что ему мешает выступить лучше?! Просто, ему главное было, как можно быстрей свалить из России, а куда- неважно. Будет вечность сидеть на больничном, но только в Россию не возвращаться...
А вообще, что-то много сегодня этого недотренера.
nubom
nubom
сегодня в 16:19
"...немного не повезло" - думаю Захарян так не считает...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 