«Кубань» пропустит сезон во Второй лиге

сегодня, 18:07

«Кубань» объявила, что не сыграет во Второй лиге А сезона-2026/27 из-за трудностей при прохождении лицензирования.

В клубе заявили, что команда не прекращает существование, а берёт паузу для перезагрузки. В этот период «Кубань» сосредоточится на молодёжной команде «Кубань-М», которая продолжит выступать в Высшей лиге чемпионата Краснодарского края.

«Кубань» планирует осенью начать формирование нового состава и рассчитывает заявиться во Вторую лигу Б, старт которой намечен на март 2027 года. В прошлом сезоне клуб занял последнее, 10-е место в группе «Серебро» дивизиона А.