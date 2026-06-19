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«Кубань» пропустит сезон во Второй лиге

сегодня, 18:07

«Кубань» объявила, что не сыграет во Второй лиге А сезона-2026/27 из-за трудностей при прохождении лицензирования.

В клубе заявили, что команда не прекращает существование, а берёт паузу для перезагрузки. В этот период «Кубань» сосредоточится на молодёжной команде «Кубань-М», которая продолжит выступать в Высшей лиге чемпионата Краснодарского края.

«Кубань» планирует осенью начать формирование нового состава и рассчитывает заявиться во Вторую лигу Б, старт которой намечен на март 2027 года. В прошлом сезоне клуб занял последнее, 10-е место в группе «Серебро» дивизиона А.

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Capral
Capral
сегодня в 18:29
А мне памятна Кубань советского времени, еще с работы Сёмина в этом клубе. Помню замечательного нападающего Ю.Плошника, к которому присматривались такие клубы- как Спартак, ЦСКА и Динамо. Да и не так давно, Кубань была очень симпатична уже в новейшей российской истории. Остается только пожелать Кубани вернуть себе доброе имя!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:08
А относительно недавно в РПЛ пылили. Траоре там вроде был
Гость
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