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АПЛ опубликовала календарь сезона-2026/27

сегодня, 18:37

Английская Премьер-Лига опубликовала календарь на сезон-2026/27.

Чемпионат стартует 21 августа 2026 года , а завершится 30 мая 2027 года.

Расписание 1-го тура чемпионата Англии:

21 августа, пятница

«Арсенал» — «Ковентри»

22 августа, суббота

«Халл Сити» — «Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» — «Кристал Пэлас»

«Ипсвич Таун» — «Сандерленд»

«Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»

«Брентфорд» — «Тоттенхэм»

23 августа, воскресенье

«Брайтон» — «Астон Вилла»

«Манчестер Сити» — «Борнмут»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»

24 августа, понедельник

«Фулхэм» — «Челси».

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Перевод с premierleague.com Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:50
Тут слабых клубов нету
ppyrvszk93p9
ppyrvszk93p9
сегодня в 19:34
Думаю что недовольные будут с такими раскладами...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:25, ред.
Интересно будет, как Лэмпард сыграет против чемпионов. Как Каррик, уже сам, в предсезонке, подготовил МЮ и что покажет Алонсо в АПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:04
смотрю календарь, и для МЮ он весьма сбалансированный.
красные дьяволы могут спокойно набирать очки и залетать в топ-4.
даже и побороться за титул. хотя об этом пока рано говорить))
для МанСити неплохой календарь, вот только май будет жаркий.
Брентфорд, Ливерпуль, Астон Вилла...да еще матчи Лига Чемпионов.
но...Гвардиолы нет, а мы будем смотреть какой командой теперь будет МС с новым тренером. первая проверка в сентябре, дерби на Олд Траффорде.
самое сложное начало сезона у Брайтон, Лидса и Ливерпуля.
ядерная концовка у Челси - последние 6 матчей это с МС, Ливерпуль, ТТХ, Эвертон, Борнмут и Брентфорд..
приятное начало сезона - Ньюкасла и Арсенала.
а первый тур и сразу Ньюкасл - Ливерпуль))))
Capral
Capral
сегодня в 18:47
Я не большой знаток АПЛ, но после ухода Гварда, Лучшая лига мира осиротела...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:43
Ньюкасл-Ливерпуль центральный матч тура!)
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