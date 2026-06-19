АПЛ опубликовала календарь сезона-2026/27

Английская Премьер-Лига опубликовала календарь на сезон-2026/27.
Чемпионат стартует 21 августа 2026 года , а завершится 30 мая 2027 года.
Расписание 1-го тура чемпионата Англии:
21 августа, пятница
«Арсенал» — «Ковентри»
22 августа, суббота
«Халл Сити» — «Манчестер Юнайтед»
«Эвертон» — «Кристал Пэлас»
«Ипсвич Таун» — «Сандерленд»
«Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»
«Брентфорд» — «Тоттенхэм»
23 августа, воскресенье
«Брайтон» — «Астон Вилла»
«Манчестер Сити» — «Борнмут»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»
24 августа, понедельник
«Фулхэм» — «Челси».
красные дьяволы могут спокойно набирать очки и залетать в топ-4.
даже и побороться за титул. хотя об этом пока рано говорить))
для МанСити неплохой календарь, вот только май будет жаркий.
Брентфорд, Ливерпуль, Астон Вилла...да еще матчи Лига Чемпионов.
но...Гвардиолы нет, а мы будем смотреть какой командой теперь будет МС с новым тренером. первая проверка в сентябре, дерби на Олд Траффорде.
самое сложное начало сезона у Брайтон, Лидса и Ливерпуля.
ядерная концовка у Челси - последние 6 матчей это с МС, Ливерпуль, ТТХ, Эвертон, Борнмут и Брентфорд..
приятное начало сезона - Ньюкасла и Арсенала.
а первый тур и сразу Ньюкасл - Ливерпуль))))