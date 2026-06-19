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Премьер Канады и Инфантино расписались на флаге России

сегодня, 19:29
КанадаЛоготип футбольный клуб Канада6 : 0Логотип футбольный клуб КатарКатарЗавершен

Болельщик Антон Шаповалов получил автографы президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни на российском флаге во время матча ЧМ-2026 между Канадой и Катаром в Ванкувере.

Я из Москвы. «Нулевка» – это наша компания друзей, небольшой фан-клуб сборной России. С 2014 года вместе путешествуем по всем матчам сборной. Вчера были на игре Канада – Катар.

Неожиданно оказалось, что Инфантино сидит совсем рядом с нами, чуть выше. Подошли сфоткаться – он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо». Охрана была, но вела себя очень лояльно. Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались.

Премьер Канады и Инфантино расписались на флаге России

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