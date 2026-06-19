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Тебас поддержал позицию «Барселоны» по делу Негрейры

сегодня, 20:35

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на обращение вице-президента «Барселоны» Рафаэля Юсте из-за заявлений главы «Реала» Флорентино Переса о «деле Негрейры».

По данным источника, Тебас согласился с позицией каталонского клуба. Глава Ла Лиги назвал обвинения «Реала» в подкупе судей неприемлемыми и не имеющими доказательств.

Тебас также отметил, что Ла Лига уже подавала жалобы на мадридский клуб и выступала против требований «сливочных» реформировать судейскую систему.

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goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:53, ред.
Санта-Барбара! Там ещё , главая героиня должна забеременеть , отец не понятно кто.
Ждём нового сезона и серий!
Nenash
Nenash
сегодня в 22:49
Перес сам себя подставил на пустом месте.. ☝️
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:45
На реал ТВ скажут другое))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:38
По сути он прав...
Гость
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