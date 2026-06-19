Тебас поддержал позицию «Барселоны» по делу Негрейры

сегодня, 20:35

Президент Ла Лиги ответил на обращение вице-президента «Барселоны» Рафаэля Юсте из-за заявлений главы «Реала» Флорентино Переса о «деле Негрейры».

По данным источника, Тебас согласился с позицией каталонского клуба. Глава Ла Лиги назвал обвинения «Реала» в подкупе судей неприемлемыми и не имеющими доказательств.

Тебас также отметил, что Ла Лига уже подавала жалобы на мадридский клуб и выступала против требований «сливочных» реформировать судейскую систему.