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Талалаев объяснил историю с кепкой «Чемпионы-2025» на игре с «Зенитом»

сегодня, 20:55

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о психологии своей команды, похвалил «Зенит» и объяснил, почему появился на кубковом матче с петербуржцами в кепке с надписью «Чемпионы-2025».

О психологии победителей

Психологию сложнее всего изменить. Чего не хватает нам — это умения играть каждый новый матч вне зависимости от результата предыдущего. В больших клубах просто забывают прошедшую игру и выходят на следующий тур с посылом: мы всё равно лучшие и можем всё. Мои футболисты только идут к этому. В каждом матче они играют с запредельной отдачей.

О «Зените»

Кто-то говорит про «Зенит»: вот они мучаются. Они не мучаются. Почему «Зенит» забил больше всех мячей в концовках? Первое — уровень исполнителей в запасе, второе — сохранение баланса в атаке на протяжении всех 90 минут. Что бы ни происходило на поле, они продолжают играть в свой футбол, это заслуга Семака. Если мы сейчас сможем подтянуть уровень скамейки, думаю, нам будет чуть полегче в этом плане.

О кепке

Кстати, по поводу бейсболки, которую я надевал на матч с «Зенитом». Забавно было слышать про какие-то «игры разума» и попытки подколоть «Зенит». Ребята, посмотрите фотографии с турецких сборов! У меня была чёрная кепка — она выцвела. После этого я надевал на игры белую. В чемодан помещается фиксированный набор формы — семь бейсболок не поместится. Какая лежала, такую и надел.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 22:38
А от куда она эта кепка вообще взялась в его чемодане, или он его у Семака спер.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:28
Интересно, что Балтика покажет в этом сезоне?
Capral
Capral
сегодня в 21:21
Вот потому что Балтика играла каждую игру с запредельной отдачей, поэтому и сил не хватило на всю дистанцию... Тренер должен уметь менять игру в зависимости от соперника, от качества поля, и даже от погодных условий, а не, неистово прессинговать конкурента в каждой игре из последних сил. У Талалаева в Балтике прессингуют все, и все висят на ногах соперника, что конечно отбирает силы. Но ничего другого, видимо, тренер предложить не может, а работать весь сезон на поле без тактических приёмов- невозможно, просто, физически...
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