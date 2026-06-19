Талалаев объяснил историю с кепкой «Чемпионы-2025» на игре с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» высказался о психологии своей команды, похвалил «Зенит» и объяснил, почему появился на кубковом матче с петербуржцами в кепке с надписью «Чемпионы-2025».

О психологии победителей

Психологию сложнее всего изменить. Чего не хватает нам — это умения играть каждый новый матч вне зависимости от результата предыдущего. В больших клубах просто забывают прошедшую игру и выходят на следующий тур с посылом: мы всё равно лучшие и можем всё. Мои футболисты только идут к этому. В каждом матче они играют с запредельной отдачей.

О «Зените»

Кто-то говорит про «Зенит»: вот они мучаются. Они не мучаются. Почему «Зенит» забил больше всех мячей в концовках? Первое — уровень исполнителей в запасе, второе — сохранение баланса в атаке на протяжении всех 90 минут. Что бы ни происходило на поле, они продолжают играть в свой футбол, это заслуга Семака. Если мы сейчас сможем подтянуть уровень скамейки, думаю, нам будет чуть полегче в этом плане.

О кепке

Кстати, по поводу бейсболки, которую я надевал на матч с «Зенитом». Забавно было слышать про какие-то «игры разума» и попытки подколоть «Зенит». Ребята, посмотрите фотографии с турецких сборов! У меня была чёрная кепка — она выцвела. После этого я надевал на игры белую. В чемодан помещается фиксированный набор формы — семь бейсболок не поместится. Какая лежала, такую и надел.