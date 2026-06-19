Алжир обратился в ФИФА из-за судейства в матче с Аргентиной

сегодня, 22:01

Алжирская футбольная федерация пожаловалась в ФИФА на судейство в матче ЧМ -2026 против Аргентины. Встреча завершилась поражением африканской сборной со счётом 0:3.

По данным источника, в Алжире считают, что решения польского арбитра Шимона Марчиняка повлияли на ход игры. Федерация недовольна двумя эпизодами: нарушением против на 31-й минуте и ударом локтем в лицо на 74-й минуте.

В FAF считают, что в обоих случаях футболисты Аргентины избежали наказания, а судейские решения помешали команде вернуться в игру.