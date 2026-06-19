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Алжир обратился в ФИФА из-за судейства в матче с Аргентиной

сегодня, 22:01
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб АлжирАлжирЗавершен

Алжирская футбольная федерация пожаловалась в ФИФА на судейство в матче ЧМ-2026 против Аргентины. Встреча завершилась поражением африканской сборной со счётом 0:3.

По данным источника, в Алжире считают, что решения польского арбитра Шимона Марчиняка повлияли на ход игры. Федерация недовольна двумя эпизодами: нарушением Лионеля Месси против Айссы Манди на 31-й минуте и ударом Алексиса МакАллистера локтем в лицо Ибрагиму Мазе на 74-й минуте.

В FAF считают, что в обоих случаях футболисты Аргентины избежали наказания, а судейские решения помешали команде вернуться в игру.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 23:03
Где Аргентина там судейский скандал. Не удивлен. Опять гнома тащут к трофею!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ gx4ncdy3n3gc (раскрыть)
сегодня в 22:29
Футбол гораздо тоньше чем 5:5.
Футбол при 0-0 и футбол при 1-0 два разные виды спорта
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:28
Они просто не смотрели 2022....
gx4ncdy3n3gc
gx4ncdy3n3gc
сегодня в 22:08
Офигеть.... такое ощущение что при счете 5:4 судья сломал игру....
Гость
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