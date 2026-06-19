Алжир обратился в ФИФА из-за судейства в матче с Аргентиной

Алжирская футбольная федерация пожаловалась в ФИФА на судейство в матче ЧМ-2026 против Аргентины. Встреча завершилась поражением африканской сборной со счётом 0:3.
По данным источника, в Алжире считают, что решения польского арбитра Шимона Марчиняка повлияли на ход игры. Федерация недовольна двумя эпизодами: нарушением Лионеля Месси против Айссы Манди на 31-й минуте и ударом Алексиса МакАллистера локтем в лицо Ибрагиму Мазе на 74-й минуте.
В FAF считают, что в обоих случаях футболисты Аргентины избежали наказания, а судейские решения помешали команде вернуться в игру.
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