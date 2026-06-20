Сборная США выиграла у Австралии в матче ЧМ-2026

Сборная США обыграла команду Австралии в матче второго тура группы D чемпионата мира 2026 года (2:0).
Счёт был открыт на 11-й минуте после автогола защитника австралийцев Кэмерона Бергесса. На 43-й минуте преимущество американской команды увеличил Александр Фриман.
После двух туров сборная США набрала 6 очков и возглавляет группу D. Австралия осталась на 2-м месте с 3 баллами.
Меня, что удивляет, так это то, что Почеттино, когда работал в ПСЖ, поставил очень симпатичный и привлекательный футбол, после чего, я и стал ему симпатизировать. Но то, что я сегодня увидел- меня просто поразило. Совершенно бессмысленный силовой футбол, без намека на импровизацию, и хоть, какой-то креатив. Ничего, просто беготня...