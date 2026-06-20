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Сборная США выиграла у Австралии в матче ЧМ-2026

сегодня, 00:04
СШАЛоготип футбольный клуб США2 : 0Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияЗавершен

Сборная США обыграла команду Австралии в матче второго тура группы D чемпионата мира 2026 года (2:0).

Счёт был открыт на 11-й минуте после автогола защитника австралийцев Кэмерона Бергесса. На 43-й минуте преимущество американской команды увеличил Александр Фриман.

После двух туров сборная США набрала 6 очков и возглавляет группу D. Австралия осталась на 2-м месте с 3 баллами.

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Все комментарии
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:06
!!!
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:04
Ну так в этом же и всё дело, когда из ничего, из пустого силового и безголового футбола пытаются слепить конфетку. Да даже Талалаев не играет в такой дремучий футбол, даже он отдыхает на фоне футбола США, в котором невозможно найти ничего футбольного, кроме физики и беготни... Это настолько всё антифутбольно и первобытно в игре США, что мысленно проводишь параллель, между сборной этой страны и любительской лиги МЛС- с её проктологами и гинекологами...
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:54
Хочется в это верить. Возможно, Почеттино действительно выжимает максимум из того материала, который у него есть, и строит команду от её сильных сторон — физики, интенсивности и дисциплины.
Но меня раздражает другое: когда сборную хозяев начинают превозносить как образец современного футбола. Одно дело — признать, что США были сильнее никакущей Австралии и победили. И совсем другое — делать вид, что мы увидели какой-то выдающийся футбол.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:49
Да, именно так, только физика, без намёка на футбол. Про Австралию и разговора нет. Ну возможно, Почетт строит из того, что под рукой, просто ситуация заставляет.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:45
Я тоже уважением отношусь к Почеттино. Это хороший тренер, который умеет организовать команду, поставить дисциплину и добиться результата. Но пока в сборной США я не вижу и намека на тот футбол, который ассоциируется с его лучшими командами. США выглядят как команда, в которой физика есть, есть и самоотдача, только футбола нет.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:44
Смотрю иногда матчи Сша ради Пулишича матч проспал так что ..
y-ago
y-ago
сегодня в 00:41
Простите, не могу пропустить. Не понимаю восторгов по поводу США. Да, они выиграли, но это не была победа футбола. Это была победа физики над ещё более слабой физикой. Американцы не переиграли Австралию — они её просто перебегали. Обе команды продемонстрировали предельно примитивный стиль: получил мяч — бей вперёд, поборолся, подбери отскок и снова бей вперёд. Никакого контроля, никакой изобретательности, никакой футбольной культуры. Одна команда просто оказалась мощнее и организованнее в этом "соревновании по бегу и борьбе".
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:40
Приветствую, Герман!!!
Меня, что удивляет, так это то, что Почеттино, когда работал в ПСЖ, поставил очень симпатичный и привлекательный футбол, после чего, я и стал ему симпатизировать. Но то, что я сегодня увидел- меня просто поразило. Совершенно бессмысленный силовой футбол, без намека на импровизацию, и хоть, какой-то креатив. Ничего, просто беготня...
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:34
1000% Виктор, приветствую! Согласен с каждой запятой! Никакой мысли, никакой комбинационной игры, минимум техники и максимум примитивизма.
Добавить здесь просто нечего. Тупой, дуболомный футбол в самом плохом его проявлении.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27
Австралийцы конечно очень деревянные. Американцы в первом тайме раскатали их. Но во втором тайме, американцы играли в очень полной манере, сложно назвать их мужчинами, как и испанцев с аргентинцами! А судейство этого матча - это полный позор! Настолько открыто подсуживать американцам , у меня слов нет на него. Так-то страна агрессор вообще не должен играть на международном уровне. Или это сша не касается?
Capral
Capral
сегодня в 00:15
Я был в шоке от игры ЮАР-Чехия, от их силового, тупорылого футбола, но после игры США-Австралия- я вообще никакой!!! Дуболомный футбол, силовой до последней возможности- типичный бей-беги. Но если Штаты, еще как-то, что-то умеют, то Австралия- просто нулевая. Ну и конечно судейство в пользу Америки- бесстыдное и предвзятое. Это игра из разряда того, когда не хочется ничего обсуждать, комментировать или просто разбирать игру на фрагменты, потому что нечего обсуждать, настолько всё примитивно!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:14
Сборная России сейчас, на мой взгляд, примерно того уровня что у сборных Чехии и Боснии и Герцеговины.
Акын
Акын
сегодня в 00:13
Аргентинскому попугаю респект. Действительно отличную команду слепил.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:12
Американцы классно играют. Первый тайм очень мощный провели. Во втором игра выровнялась. Австралия стала агрессивнее навязывать борьбу и выигрывать мячи. Много атак провели австралийцы но до реально опасных моментов дело не довели. Убедительная победа США.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:11
Внимательно посмотрел этот матч. Как США, так и тем более Австралия не являются фаворитами ЧМ, однако уровень их игры несравнимо выше уровня сборной России. Как в части темпа игры, так и в части рисунка и организации. Даже проигравшая Австралия спокойно даст фору 2-3 мяча нашей сборной. Каждый год отлучения России от мирового футбола приводит к отставанию на несколько лет. Теперь нам вряд ли удастся в обозримом будущем достичь даже уровня Австралии.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:09
Звёздно-полосатым пи...ам всю игру подсуживал пи...ас со свистком.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:05
Заслуженно америкосы выходят из группы!
А кто там дальше по сетке может быть у них?
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