Сборная США выиграла у Австралии в матче ЧМ-2026

сегодня, 00:04

Сборная США обыграла команду Австралии в матче второго тура группы D чемпионата мира 2026 года (2:0).

Счёт был открыт на 11-й минуте после автогола защитника австралийцев Кэмерона Бергесса. На 43-й минуте преимущество американской команды увеличил Александр Фриман.