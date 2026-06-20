Бразилия разгромила Гаити в матче ЧМ-2026

Сборная Бразилии оказалась сильнее Гаити в матче группового раунда ЧМ-2026. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.
Дубль сделал Кунья (23-я и 36-я минуты), а еще один гол забил Винисиус (45+3 минута). Таким образом, у Бразилии теперь 4 очка, у Гаити — ноль. В третьем туре Бразилия сыграет с Шотландией, а Гаити встретится с Марокко.
По матчу скажу так....если бы Вини, Мартинелли и остальные реализовали бы все свои моменты, счет был бы разгромным, но где- то бразильцам не везло, где-то пижонили, заигрывались....
Рафиньи здоровья, надеюсь ничего серьезного не будет с ним!