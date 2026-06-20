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Бразилия разгромила Гаити в матче ЧМ-2026

сегодня, 05:36
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия3 : 0Логотип футбольный клуб ГаитиГаитиЗавершен

Сборная Бразилии оказалась сильнее Гаити в матче группового раунда ЧМ-2026. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.

Дубль сделал Кунья (23-я и 36-я минуты), а еще один гол забил Винисиус (45+3 минута). Таким образом, у Бразилии теперь 4 очка, у Гаити — ноль. В третьем туре Бразилия сыграет с Шотландией, а Гаити встретится с Марокко.

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Все комментарии
vbaaw8nh67w3
vbaaw8nh67w3
сегодня в 08:13
"Гренадеры" вполне могли забить "гол престижа", однако это сделать так и не удалось. На большее, впрочем, рассчитывать было невозможно. У сборной Бразилии в обороне иногда наблюдались проблемы, но на этот раз ворота удалось сохранить "сухими".
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:04
Я конечно понимаю, что против Бразилии играла всего лишь скромная сборная Гаити, и то, что класс между игроками огромный, но хотелось бы всегда видеть вот такую сборную Бразилии, легкую, задорную, молниеносную!!! Вини, Рафинья, Кунья, Пакета просто порхали по полю!
По матчу скажу так....если бы Вини, Мартинелли и остальные реализовали бы все свои моменты, счет был бы разгромным, но где- то бразильцам не везло, где-то пижонили, заигрывались....
Рафиньи здоровья, надеюсь ничего серьезного не будет с ним!
ABir
ABir
сегодня в 06:44
Винни отметился, не зря приехал
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 05:44
Класс этих команд конечно несопоставим и результат был ожидаем. Тем не менее гаитяне сыграли достойно. Выбегали в атаку и даже создали голевые моменты у ворот Бразилии. Между прочим они превзошли бразильцев по количеству ударов по воротам. Играли смело и оставили о себе положительное впечатление. Хорошо ловили игроков Бразилии в офсайды. У Бразилии лучший на поле был Винисиус. Он сотворил все 3 гола. Надеюсь с Рафиньей ничего серьезного.
Гость
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