Бразилия разгромила Гаити в матче ЧМ-2026

сегодня, 05:36

Сборная Бразилии оказалась сильнее Гаити в матче группового раунда ЧМ -2026. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.

Дубль сделал Кунья (23-я и 36-я минуты), а еще один гол забил Винисиус (45+3 минута). Таким образом, у Бразилии теперь 4 очка, у Гаити — ноль. В третьем туре Бразилия сыграет с Шотландией, а Гаити встретится с Марокко.