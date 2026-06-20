Парагвай в меньшинстве обыграл Турцию на ЧМ-2026

сегодня, 08:15

Сборная Турции проиграла команде Парагвая в матче второго тура группы D чемпионата мира 2026 года (0:1).

Единственный гол на 2-й минуте забил Матиас Галарса. На 45+3-й минуте полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон был удален.