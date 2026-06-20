Парагвай в меньшинстве обыграл Турцию на ЧМ-2026

Сборная Турции проиграла команде Парагвая в матче второго тура группы D чемпионата мира 2026 года (0:1).
Единственный гол на 2-й минуте забил Матиас Галарса. На 45+3-й минуте полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон был удален.
После двух туров США лидируют в группе D с 6 очками. Австралия и Парагвай набрали по 3 балла, Турция очков не имеет. В третьем туре Турция сыграет с США, а Парагвай встретится с Австралией.
Отмечу у них Энсисо, Касереса и Диего Гомеса! Энсисо модет быть в Челси перейдет в этом сезоне, думаю усилит синих, тем более что опыт игры в АПЛ у него имеется
Турция прощай, а Парагвай может скатать в последнем туре ничейку с Австралией и спокойно всех хором выйдут из группы....
Это как курочка Ряба.
Йылдыз бил бил, не забил
Чалханоглу бил бил, не забил.
Гюлер бил бил...
Турция как-то по особенному безнадёжна, они создают кучу моментов, а реализовать не могут ни одного