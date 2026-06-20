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Парагвай в меньшинстве обыграл Турцию на ЧМ-2026

сегодня, 08:15
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗавершен

Сборная Турции проиграла команде Парагвая в матче второго тура группы D чемпионата мира 2026 года (0:1).

Единственный гол на 2-й минуте забил Матиас Галарса. На 45+3-й минуте полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон был удален.

После двух туров США лидируют в группе D с 6 очками. Австралия и Парагвай набрали по 3 балла, Турция очков не имеет. В третьем туре Турция сыграет с США, а Парагвай встретится с Австралией.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:38
До начала ЧМ, я читал, что у Португалии собралось поколение игроков, которых можно реально считать претендентами на чемпионство.
Я даже согласился, я видел в деле Бруну, Бернарду, Нету, Витинью... Леау много лет на слуху (но впечатляет только в нарезках)
В общем, игру с Конго глянул и сам для себя списал их из фаворитов. Имён много, исполнителей много, команда отсутствует.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 11:22
Если Португалия выиграет ЧМ, а Рон забьёт в финале трёшку, то я буду со смехом вспоминать его участие 12м игроком за сборную Конго
aNOOBis
aNOOBis ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:07
Потому что Рон по факту играл как двенадцатый игрок ДР Конго. Он обрывал передачи португальцев и потом порол их.
Саботаж и диверсия (на самом деле, просто нарциссизм, который никто не пытается вылечить)
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 11:03
Посмотрел вторую игру Турции...
Это как курочка Ряба.
Йылдыз бил бил, не забил
Чалханоглу бил бил, не забил.
Гюлер бил бил...
Турция как-то по особенному безнадёжна, они создают кучу моментов, а реализовать не могут ни одного
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 10:59
Монтелла ещё тренер?!?
Янычары ему не простят
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 10:13
Удивительные турки в смысле ожидания от этой действительно не слабой сборной. Ну а Парагваю дальше по силам шлёпнуть Австралию.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:00
Именно обыграла в меньшенстве,только так. В равных составах повели в счёте. Победа присваивае ся только с финальным свистком. И она одержана в меньшистве. Вроде бы простые вещи
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 09:51
ЦФ может и нет, но полузащита на 300млн стоит как три состава Спартака.
Я к тому, что можно и в 10ром играть...... если есть трегер и соответственно команда
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
сегодня в 09:47, ред.
Молодцы парагвайцы!
Sergo81
Sergo81
сегодня в 09:44
В меньшинстве не обыграла, а удержала победный счёт. Забили-то в равных составах.
Groboyd
Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:41, ред.
Потому что Парагвай забил в равных составах. А обороняться легче, тем более против Турции у которой даже нет нормального ЦФ.
матос
матос
сегодня в 09:38
Над головой Монтеллы очень скоро будет виден янычарский ятаган! Провал турецкой команды на ЧМ скорее неверное назначение ГТ сборной , могли и по серьезнее спеца нанять османы...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:36
Согласен с Баском, Касерес просто показал Шварцу ктт будет капитанить в обороне. Как бы егт Зенит не тяпнул прям из Америки
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:34
Турция в пролете. Не такого выступления ожидали от янычар))
Небольшая сенсация.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:34
Почему Парагвай в десятером может праймовую Турцию, а Португалы, якобы в десятером, не могут деревню обыграть??? Нука, хейтеры Рона))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 09:31
Несмотря на моменты, количество ударов, всё равно царила полная безнадёга.
Ну и отлично, так и надо крысе чуханоглу.
баск
баск ответ Krypton777 (раскрыть)
сегодня в 09:30, ред.
Не спорю, привычка сильно так себе, но прямая красная за это- на мой взгляд, перебор..
Krypton777
Krypton777 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 09:25
Это вообще какая-то позорная трусливая привычка - прикрывать рот рукой, когда говоришь. Если тебе есть что скрывать, может, лучше вообще молчать?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:23
Монтела домой
2h9ymxzsshvk
2h9ymxzsshvk
сегодня в 08:55
От турок ожидали большего, сборная хорошая, плохо подготовились
A.S.A
A.S.A ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:51
Скорее всего нет, т.к они продули и Австралии, и Парагваю, а штаты им и тем более не достать....так что скорее всего вылетили
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:49
Кто бы мог подумать, что сборная Турции таким образом вылетит с турнира???!! Состав у Мантеллы отличный, линия полузащиты шикарная, игроки на любой вкус и под любой игровой стиль....но эта банда не смогла забить и во втором матче ЧМ! Очень сильно не везет им, столько моментов что с Австралией, что с Парагвайем но всё без результата.....даже обидно за них! З2 удара и ничего не залетело....нет слов! А вот Парагвай сегодня приятно удивил....если в матче с США они были никакущие, то сегодня в первом тайме играли куда лучше, чем в первом матче, забили гол, ловили турков на быстрых выходах, а потом случилось глупое удаление....
Отмечу у них Энсисо, Касереса и Диего Гомеса! Энсисо модет быть в Челси перейдет в этом сезоне, думаю усилит синих, тем более что опыт игры в АПЛ у него имеется
Турция прощай, а Парагвай может скатать в последнем туре ничейку с Австралией и спокойно всех хором выйдут из группы....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:41
Походу, турки уже освободились. Хотя регламент я не знаю, может их и устроит крупная победа при поражении кого-нибудь во втором матче...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:40, ред.
Очень слабой и плохо подготовленной выглядела сборная Турции в двух матчах группового этапа ЧМ, результат выступления турков просто позорный. Даже играя в большинстве больше тайма против Парагвая, Турция ничего не могла сделать, хотя вроде бы у неё есть неплохие игроки. И даже победа над США (в которую вообще не верится) не поднимет команду Турции выше Парагвая и Австралии, которым она уступает по очным встречам. Турки можно сказать уже вылетели с чемпионата мира.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:37
Янычары вылет
баск
баск
сегодня в 08:35, ред.
В матче было 2 содержательных события:

На первой же минуте турки обрЕзались на своей половине, мяч в итоге достался Галарсе, который блестящим дальним ударом распечатал турецкие ворота.
Гол оказался единственным, соответственно победным.

А в раздевалку парагвайцы получили прямую красную по новому правилу ФИФА о недопустимости прикрывания игроком рта рукой во время остановки игры из-за конфликтной ситуации на поле.
Альмирон вот прикрыл и был удалён- первый такой случай, кажется..

Довольно сомнительное правило, кмк, но оно есть, и весь второй тайм парагвайские отыграли в меньшинстве.
Нетрудно предположить, что происходило в матче дальше..)

Парагвай, и без того всегда склонный к сугубо оборонительному футболу,
минимально вёл в счёте и остался в меньшинстве. Ясное дело- выставил
запечатанный со всех сторон автобус, ключика к которому турки так и
не нашли.

Динамовец Касерес на этот раз отработал отлично- никого никуда не пустил, съел Йылдыза (игрока стоимостью €75 млн, между прочим), и получил от Whoscored колоссально высокую оценку за матч (8.7 !), особенно учитывая, что результативных действий на его счету нет..

Турки же на этом мундиале отметились, наверное, для книги рекордов Гиннеса- за два матча, с Австралией и Парагваем, они нанесли по воротам соперников 62 удара, но не забили ни разу.
После Гаити Турция- вторая вылетевшая с турнира, обе досрочно..
Agamaga005
Agamaga005 ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 08:31
А сказал ли он вообще что-то ещё неизвестно.
Правило истеричек. Скоро и виновник этого вини уедет домой. Игроки Реала после группового этапа в полном составе будут тренироваться с Жозе.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 08:28
С самого начала матча Парагвай взял турок за одно место... Даже вымышленное, позорное удаление не помогло туркам, провокаторам, переломить ход матча.
Домой, турки, домой!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 08:26
Вот и фавориты вылетели, состав у Турков, такой что можно замахнуться на медали
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 08:23
Молодцы парагвайцы. Настоящий парагвайский дух - героически сражаться в меньшинстве.
Гость
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