Монтелла — о вылете Турции: «Винить никого не нужно»

Главный тренер сборной Турции подвел итоги выступления команды на чемпионате мира 2026 года после поражения от Парагвая (0:1) и досрочного вылета с турнира.

Мне бесконечно жаль. Наша страна жила большими надеждами, и мы сами рассчитывали на другой результат. Я видел, как ребята работали на тренировках. То, что произошло, похоже на аномалию: за две игры мы нанесли 65 ударов в сторону ворот.

Фортуна просто отвернулась от нас. В раздевалке я сказал игрокам: "Вы оставили на поле все силы. Но иногда с судьбой спорить невозможно”. Вы не услышите от меня упреков в адрес игроков. Сегодня на поле была настоящая борьба, самоотдача была огромной. Все работали до конца, но мяч упорно не шел в ворота.

Найти виновного — самое простое решение. Но винить никого не нужно. Мы выжали из себя максимум. Поверьте, я опустошен не меньше вас.