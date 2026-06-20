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Монтелла — о вылете Турции: «Винить никого не нужно»

сегодня, 09:55
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗавершен

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла подвел итоги выступления команды на чемпионате мира 2026 года после поражения от Парагвая (0:1) и досрочного вылета с турнира.

Мне бесконечно жаль. Наша страна жила большими надеждами, и мы сами рассчитывали на другой результат. Я видел, как ребята работали на тренировках. То, что произошло, похоже на аномалию: за две игры мы нанесли 65 ударов в сторону ворот.

Фортуна просто отвернулась от нас. В раздевалке я сказал игрокам: "Вы оставили на поле все силы. Но иногда с судьбой спорить невозможно”. Вы не услышите от меня упреков в адрес игроков. Сегодня на поле была настоящая борьба, самоотдача была огромной. Все работали до конца, но мяч упорно не шел в ворота.

Найти виновного — самое простое решение. Но винить никого не нужно. Мы выжали из себя максимум. Поверьте, я опустошен не меньше вас.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:13
Ещё один Роберто Мартине. Нашли кому доверить золотое поколение турков...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:21, ред.
Издревле известно, что в футболе может победить не лучший, - закон больших чисел не всегда работает. Без удачи, вкупе с фатальным невезением, происходят и такие вещи. Смотрю на Турцию, а в памяти всплывают драмы: игра Аргентины с Италией / Аргентины с Бразилией / Германии с Англией образца 1990, Бразилии и Хорватии в Катаре ..., да мало ли их было ? ЧМ, в этом отношении, безжалостный турнир. Та же ЛЧ, где как минимум 2 матча в плей-офф, позволяет хоть что-то где-то попытаться поправить по итогу, но здесь...
Capral
Capral
сегодня в 10:05
Это та сборная, которая дважды выиграла у Грузии и вышла второй из группы, после Испании? К сожалению не видел игр Турции на этом турнире, но признаюсь, прибываю в некотором недоумении...Как минимум, выход из группы, у турков должен был состояться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:03
А виновного найдут и скорее всего уволят уже скоро))
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