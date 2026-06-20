Неймар может сыграть с Шотландией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар восстановился после травмы икроножной мышцы и готов дебютировать на ЧМ-2026.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что 34-летний форвард будет включен в заявку на матч группового этапа против Шотландии.
В субботу Неймар будет тренироваться индивидуально. В понедельник он вернется к работе в общей группе и должен быть готов к игре с Шотландией.
А посему ... пусть Неймар лечится как положено. Лучше быть в полной кондиции к играм плей-офф, нежели недолечиться. Либо нужно выйти чисто для тонуса, минут на 30, не больше. Анчелотти умный, и в этом отношении он просто обязан всё сделать правильно.
Аргентина вон сделала выводы после 2014-го, когда ДиМа перед финалом полностью сломался и немцы из-за этого просто лишили Месси мяча. Поэтому уже в Катаре альбиселеста берегла Лапшу до решающей игры, где они в паре с Месси сделали то, что и должны были.
P.S. Смотрел я на Шотландию, - типичный английский "ВэстХэм/Шеффилд"... Там и без Нея должны её бразилы делать, причем малой кровью.
До понедельника может еще пару травм получить