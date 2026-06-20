Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЧемпионат мира 2026

Неймар может сыграть с Шотландией на ЧМ-2026

сегодня, 10:23
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия-:-Логотип футбольный клуб БразилияБразилия25.06.2026 в 01:00 Не начался

Нападающий сборной Бразилии Неймар восстановился после травмы икроножной мышцы и готов дебютировать на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти сообщил, что 34-летний форвард будет включен в заявку на матч группового этапа против Шотландии.

В субботу Неймар будет тренироваться индивидуально. В понедельник он вернется к работе в общей группе и должен быть готов к игре с Шотландией.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноХавбек сборной Канады Коне перенёс операцию после перелома ноги
Вчера, 22:37
Игрок сборной Катара извинился перед соперником за нанесение тяжёлой травмы
Вчера, 10:52
Хавбек сборной Канады Коне получил тяжёлую травму в матче с Катаром
Вчера, 08:40
Неймар не сыграет во втором туре ЧМ-2026
18 июня
У отца Месси ухудшилось состояние здоровья
17 июня
ОфициальноАрбитр Оливер из-за незначительной травмы пропустит матч ЧМ
13 июня
Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 11:09
В покер.. Под виски.. Шотландские.. 👉🥃😄
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:33, ред.
Мудрость гласит: "Риск сам по себе не опасен, - опасны люди, которые рискуют".
А посему ... пусть Неймар лечится как положено. Лучше быть в полной кондиции к играм плей-офф, нежели недолечиться. Либо нужно выйти чисто для тонуса, минут на 30, не больше. Анчелотти умный, и в этом отношении он просто обязан всё сделать правильно.

Аргентина вон сделала выводы после 2014-го, когда ДиМа перед финалом полностью сломался и немцы из-за этого просто лишили Месси мяча. Поэтому уже в Катаре альбиселеста берегла Лапшу до решающей игры, где они в паре с Месси сделали то, что и должны были.

P.S. Смотрел я на Шотландию, - типичный английский "ВэстХэм/Шеффилд"... Там и без Нея должны её бразилы делать, причем малой кровью.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:26, ред.
А может и не сыграть, это как обычно)
До понедельника может еще пару травм получить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 