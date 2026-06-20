Неймар может сыграть с Шотландией на ЧМ-2026

сегодня, 10:23

Нападающий сборной Бразилии восстановился после травмы икроножной мышцы и готов дебютировать на ЧМ -2026.

Главный тренер сборной Бразилии сообщил, что 34-летний форвард будет включен в заявку на матч группового этапа против Шотландии.