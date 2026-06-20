Агент Захаряна рассказал об интересе топ-клубов РПЛ

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Геннадий Голубин сообщил, что к игроку проявляют интерес несколько топ-клубов РПЛ .

Интерес со стороны российских клубов к Арсену был. Спрашивали несколько команд, но раскрывать детали я не могу. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Могу сказать, что речь идет о топ-клубах РПЛ , которые находятся среди лидеров российского футбола. Но пока никаких конкретных движений нет. Когда появятся реальные предложения и конкретные офферы, тогда уже можно будет что-то рассматривать. На сегодняшний день ничего не происходит.



Арсен чувствует себя просто отлично! Все хорошо. Но что касается его будущего, то пока никаких переговоров не ведется. Когда появится конкретика, тогда можно будет обсуждать какие-то варианты.