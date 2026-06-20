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Агент Захаряна рассказал об интересе топ-клубов РПЛ

сегодня, 10:34

Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин сообщил, что к игроку проявляют интерес несколько топ-клубов РПЛ.

Интерес со стороны российских клубов к Арсену был. Спрашивали несколько команд, но раскрывать детали я не могу. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Могу сказать, что речь идет о топ-клубах РПЛ, которые находятся среди лидеров российского футбола. Но пока никаких конкретных движений нет. Когда появятся реальные предложения и конкретные офферы, тогда уже можно будет что-то рассматривать. На сегодняшний день ничего не происходит.

Арсен чувствует себя просто отлично! Все хорошо. Но что касается его будущего, то пока никаких переговоров не ведется. Когда появится конкретика, тогда можно будет обсуждать какие-то варианты.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:27, ред.
Вряд ли кому-то он так нужен из топ-клубов РПЛ. Возможно, "Реал" скоро от его услуг может вообще отказаться, или куда-нибудь в аренду сплавить в низшую лигу, вот агент и начал свою пиар-акцию, чтоб набить побольше цену Захаряну, чтобы повыгоднее его устроить снова в какой-нибудь топ-клуб РПЛ, если в Испании совсем обломится.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:20, ред.
Захарян же хрустальный к сожалению для него и его почитателей...думаю ни кому он не нужен...Мы помним талантливых Дзагиева , Жано...по такой же причине к сожалению не игравших и лечивших только свои травмы...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:19
Реал Сосьедад не отпустит своего лидера. Только ФК Газпром потянет его трансфер 🙃
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:14, ред.
Зачем это армяну ? У нас зима полгода !
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:00
опять все по новой только в обратную начальную сторону будет теперь??? слухи покрытые слухами со слуховской начинкой
67m9rfdgtx32
67m9rfdgtx32
сегодня в 10:55
Агенты любят распускать слухи, лишней раз напоминая про своих подопечных
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:46
Хоть про АПЛ говорить не стал или там про псж)
Capral
Capral
сегодня в 10:42
Ну это типа, как с Тюкавиным- телефон у Сафонова в кабинете разрывается от звонков из Европы, весь уже покрасневший, но конкретных предложений не поступает... А вот эти "ха-ха" от агента Захаряна, уже говорят о многом- несерьезный человек. Захарян чувствует себя отлично? Ну еще бы, так классно устроиться в Испании, при этом Н/Х не делать и получать бабки, каждый так хотел бы!!! А что касается его возвращения в Россию, то это туфта, я уверен, что при одной мысли об этом, Заха просыпается в холодном поту и не может уснуть до утра...
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