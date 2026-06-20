Тренер Сенегала пять месяцев не получает зарплату

В сборной Сенегала возник организационный кризис во время ЧМ-2026. Игроки недовольны невыплаченными бонусами, условиями проживания и качеством питания.
По данным источника, футболистам до сих пор не выплатили бонусы за Кубок африканских наций 2025 года, а из-за сокращения бюджета на турнир не поехал шеф-повар сборной.
Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв, как утверждается, уже пять месяцев не получает зарплату и работает на ЧМ-2026 без действующего контракта.
шеф-повар не поехал, во беда. а татуировщик массажиста для бариста хоть приехал, а то как без него. месяц можете пожрать гамбургеров и бурито, учитывая что вся страна не жрет никогда. ну это я утрирую, Сенегал то богатая земля, но это не мешает населению голодать