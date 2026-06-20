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Тренер Сенегала пять месяцев не получает зарплату

сегодня, 12:17

В сборной Сенегала возник организационный кризис во время ЧМ-2026. Игроки недовольны невыплаченными бонусами, условиями проживания и качеством питания.

По данным источника, футболистам до сих пор не выплатили бонусы за Кубок африканских наций 2025 года, а из-за сокращения бюджета на турнир не поехал шеф-повар сборной.

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв, как утверждается, уже пять месяцев не получает зарплату и работает на ЧМ-2026 без действующего контракта.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:06
Одним словом - Африка. То Камерун не помню на каком ЧМ(кажется 2014), сейчас Сенегал. Беспокойный континент. Жаркий)
6twar839dkc9
6twar839dkc9
сегодня в 13:45
Нет денег, но вы держитесь.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:17
ладно тренер, но игроки то чего выделываются. вы в том Сенегале не то что не живете, но даже и не знаете где он на карте. потому что родились во Франции.
шеф-повар не поехал, во беда. а татуировщик массажиста для бариста хоть приехал, а то как без него. месяц можете пожрать гамбургеров и бурито, учитывая что вся страна не жрет никогда. ну это я утрирую, Сенегал то богатая земля, но это не мешает населению голодать
yxgrtd4f94gf
yxgrtd4f94gf
сегодня в 13:06
Жаль если это как-то скажется на игре сборной,команда всё-таки интересная
dr4e5n8863sc
dr4e5n8863sc
сегодня в 12:56
Ребята на имидж работают, за идею.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:48
Как он без контракта вообще работает??
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:21
Жестко конечно…
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