Тренер Сенегала пять месяцев не получает зарплату

сегодня, 12:17

В сборной Сенегала возник организационный кризис во время ЧМ -2026. Игроки недовольны невыплаченными бонусами, условиями проживания и качеством питания.

По данным источника, футболистам до сих пор не выплатили бонусы за Кубок африканских наций 2025 года, а из-за сокращения бюджета на турнир не поехал шеф-повар сборной.