Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Лига PARI 2025/2026

Дмитрий Тихий стал игроком «Урала»

сегодня, 12:21

«Урал» официально объявил о переходе 33-летнего защитника Дмитрия Тихого. Футболист присоединился к клубу на правах полноценного трансфера.

За карьеру Тихий выступал за «Факел», «Томь», «Пари Нижний Новгород», «Урарту», «Серик Беледиеспор» и «Химки».

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Краснодар» объявил о возвращении Уткина
Вчера, 21:52
Официально«Пари НН» заключил контракт с Тимофеевым
Вчера, 19:44
Официально«Сочи» подписал Максима Кузьмина
18 июня
ОфициальноНападающий «Сочи» Крамарич перешёл в «Крылья Советов»
18 июня
Официально«Крылья Советов» объявили о переходе Никиты Чернова
18 июня
Официально«Балтика» подписала защитника «Пари НН»
17 июня
Все комментарии
Freche
Freche
сегодня в 14:11
Странный трансфер. Дмитрий Тихий в прошлом сезоне сыграл всего 10 матчей за аутсайдера Первой лиги ульяновскую Волгу. Позиция ЦЗ в Урале тоже проблемная, как и нападающие, но хотелось бы увидеть более качественное усиление. Впрочем, успехов Дмитрию в новой команде!
Из приобретений Урала в оборонительной линии можно выделить Александра Короткова, перешедшего из Ротора. Вот это, я считаю, отличное усиление!
Но особенно выделяется вчерашняя новость о переходе в Урал Хорена Байрамяна. Вот это может быть очень интересно!
vnft5wvusw67
vnft5wvusw67
сегодня в 13:43
Какой-то бестолковый пенсионер, лучше бы молодого взяли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:35
Побегал по клубам всласть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 