Дмитрий Тихий стал игроком «Урала»

сегодня, 12:21

«Урал» официально объявил о переходе 33-летнего защитника . Футболист присоединился к клубу на правах полноценного трансфера.

За карьеру Тихий выступал за «Факел», «Томь», «Пари Нижний Новгород», «Урарту», «Серик Беледиеспор» и «Химки».