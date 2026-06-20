Дмитрий Тихий стал игроком «Урала»

«Урал» официально объявил о переходе 33-летнего защитника Дмитрия Тихого. Футболист присоединился к клубу на правах полноценного трансфера.
За карьеру Тихий выступал за «Факел», «Томь», «Пари Нижний Новгород», «Урарту», «Серик Беледиеспор» и «Химки».
Из приобретений Урала в оборонительной линии можно выделить Александра Короткова, перешедшего из Ротора. Вот это, я считаю, отличное усиление!
Но особенно выделяется вчерашняя новость о переходе в Урал Хорена Байрамяна. Вот это может быть очень интересно!