Моуриньо хочет оставить Каррераса в «Реале»

Защитник Альваро Каррерас может остаться в «Реале» на следующий сезон.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер команды Жозе Моуриньо рассчитывает на бывшего игрока «Бенфики».
Каррерас рассматривается как сменщик Марка Кукурельи на левом фланге обороны.
Вот и выходит, что кроме Кукурельи и Каррераса на позиции левого крайнего защитника играть-то больше и некому.
И, кстати, не факт, что Кукурелья сразу станет основным левым латералем. Каррерас из всех трансферов прошлого сезона оказался самым, если не успешным, то как минимум самым менее провальным. Так что при толковом тренерстве, у молодого Каррераса есть все шансы выгрызти себе место в основе.