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Моуриньо хочет оставить Каррераса в «Реале»

сегодня, 13:38

Защитник Альваро Каррерас может остаться в «Реале» на следующий сезон.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер команды Жозе Моуриньо рассчитывает на бывшего игрока «Бенфики».

Каррерас рассматривается как сменщик Марка Кукурельи на левом фланге обороны.

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Drosmo
Drosmo
сегодня в 14:17
Ну это и логично. Основным будет Кукурелья, а Каррерас будет его дублёром. Менди мало того что сам бревно, так ещё и вечно травмированный, а Фран Гарсия хороший, трудолюбивый бегунок, но без особого таланта, и абсолютно лишённый какого-либо креатива и видения поля.

Вот и выходит, что кроме Кукурельи и Каррераса на позиции левого крайнего защитника играть-то больше и некому.

И, кстати, не факт, что Кукурелья сразу станет основным левым латералем. Каррерас из всех трансферов прошлого сезона оказался самым, если не успешным, то как минимум самым менее провальным. Так что при толковом тренерстве, у молодого Каррераса есть все шансы выгрызти себе место в основе.
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