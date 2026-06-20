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Игрока впервые удалили за прикрытый рукой рот при споре с соперником

сегодня, 14:13
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗавершен

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон получил необычную красную карточку в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Турции (1:0).

Эпизод произошел на 45+3-й минуте. Во время потасовки Альмирон прикрыл рот рукой и что-то сказал защитнику сборной Турции Мерту Мюльдюру. После обращения турецкого футболиста арбитр Иван Бартон посмотрел повтор и удалил парагвайца.

Это первый случай в истории футбола, когда игрок был удален за эпизод с прикрыванием рта рукой во время спора с соперником.

Игрока впервые удалили за прикрытый рукой рот при споре с соперником

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 17:18, ред.
На русском можно обматерить соперника просто улыбаясь и не открывая рта..парагваец скорее говорил на испанском...на испанском так не получится)...просто специфика языка...вообще мне кажется эта мода прикрывать рот ладонью пошла из ЛаЛиги...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:12
А если бы оказались и при этом Вашу команду либо команду соперника тренировал бы Сандро Шварц?
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:08
Ну я же не на футбольном поле. Окажись, я там, ничего не мог бы гарантировать...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:07, ред.
Иван удалил Мигеля за то что тот просто решил полизать ладонь из-за нехватки соли в организме, ну и шепнул турку заодно, что сегодня он поедет домой
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:06
Написать комментарий на эту тему не используя некультурные слова.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:05
Что, именно?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:55
Но Вам всё-таки это удалось.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:52
наверное, прикрыв рот, сказал турку что Винисиус - негр. тот так удивился что лаже судью повтор попросил смотреть
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 16:49
Даже меньше, чем мы думаем...
8r28saufazja
8r28saufazja
сегодня в 16:46
Прикрыл рот чтобы по губам не прочитали, куда он судью послал
Nenash
Nenash
сегодня в 16:43
Есть куча способов что-то сказать, не прикрывая лицо именно руками.. А самое главное, не смотреть в направлении того, кому говоришь.. Альмирон не сделал этого.. ☝️
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:42
Я ограничился только этим) не хорошо это всё, мужского мало осталось.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 16:36
С языка сняли!!!!!!! Опередили, на несколько секунд!!!!!!!)))))))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:35
Будто это правило для подхалимов, стукачей и доносчиков.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 16:31
Просто, невозможно!!!)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:29
Я тоже не понимаю этого бреда. Даже сложно комментировать культурными словами.
Capral
Capral ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 16:24, ред.
Я сегодня слушал интервью одного из немецких экспертов, где он сказал, что по новым правилам ФИФА, действительно, за оскорбление соперника могут последовать санкции. Но и это, только в том случае, если оскорбление доказано, потому что удаление- это серьезнейшее наказание, и в этом случае, надо быть очень осторожным, и полностью уверенным в подобных действиях.

А на деле, что мы видим. А видим следующее: один из игроков прикрыл рот рукой, a второй игрок, тут же, схватившись за голову побежал жаловаться арбитру. Ну в таком случае, можно половину команды соперника выгнать с поля... Где же логика?
Причем, насколько я успел заметить, этот обиженный- не нигер, которого могут оскорбить в силу известных обстоятельств. Я считаю- это чистой воды провокация, которая определенным образом повлияла и на результат матча.
chromage
chromage ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:17
Согласен. Конечно это не повод матом направо-налево раскидываться. Но что-то не верится мне что есть хоть один футболист который ни разу не сматерился на поле. в принципе в мире )
Futurista
Futurista
сегодня в 16:15, ред.
Теперь если футболист скажет сопернику в споре: "Рот прикрой!" - это можно будет рассматривать как провокацию на красную карточку)...
Брулин
Брулин
сегодня в 15:53
Это всё потому что в футбол сейчас играют одни девочки, плачущие от любого оскорбления. Что-то мне подсказывает, что Зидану прикрытый рот Матерацци не помешал бы.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:50
Это правило появилось после Винисиуса с игроком Бенфики...Решили применить на ЧМ
Capral
Capral ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 15:43, ред.
Даже, если игроки на поле могут послать друг друга, то и в этом случае, это не повод для удаления. Другое дело, судья, если с ним грубо обошлись, тогда, да- следует наказание...
Kак сказал однажды главный редактор еженедельника "Футбол-Хоккей" Г.Радчук: "В футбол молча не играют"!
chromage
chromage
сегодня в 15:33
Есть подозрение что удалили все-таки за слова в первую очередь которые пытался скрыть.
sihafazatron
sihafazatron ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 15:31
Но привычка такая может оставаться у многих игроков. Сразу же удалять, на мой взгляд перебор
nik9373
nik9373
сегодня в 15:22
Осуждающе посмотрел? Красная!
Drosmo
Drosmo ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:13
Ну зачем вы утрируете, вы прекрасно понимаете о чём речь. Никто за разговоры между собой удалять не будет.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:05
Скоро за чихи и зевки будут удалять, придётся чихать соперникам прямо в лицо своими бацилами
sihafazatron
sihafazatron ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 14:51
Ну может привычка такая. Зачастую когда команда разыгрывает штрафной, собираются игроки и между собой переговариваются, прикрывая рот. Может еще за это удалять?
Capral
Capral
сегодня в 14:42, ред.
Человек прикрыл рот. Но почему это сразу квалифицировали как оскорбление соперника? А может он зубы не почистил, и как человек культурный не хотел перегаром дышать на человека и прикрыл руками рот. А возможно он кашлянул, и из вежливости прикрыл рот. Если вина не доказана, а это, практически 100%, то о каком удалении может идти речь? Мда, такого идиотизма не припомню. Ну и, что дальше? Маразм крепчал... как вообще можно запретить футболистам на поле разговаривать или выражать, даже негативные эмоции?! Это же футбол, и они на поле, а не в опере!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:33
Удалять за такое - это тупость какая-то. Он же не сопернику рот прикрыл. Так можно и до любой жеста докопаться и истрактовать его как нарушение правил. А если там до этого потасовка была, так обоих наказывать надо.
Гость
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