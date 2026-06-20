Игрока впервые удалили за прикрытый рукой рот при споре с соперником

сегодня, 14:13

Полузащитник сборной Парагвая получил необычную красную карточку в матче второго тура группового этапа ЧМ -2026 против Турции (1:0).

Эпизод произошел на 45+3-й минуте. Во время потасовки Альмирон прикрыл рот рукой и что-то сказал защитнику сборной Турции . После обращения турецкого футболиста арбитр Иван Бартон посмотрел повтор и удалил парагвайца.

Это первый случай в истории футбола, когда игрок был удален за эпизод с прикрыванием рта рукой во время спора с соперником.