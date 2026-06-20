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Гусев сообщил, что готов к тренерской работе

сегодня, 14:47

Экс-наставник «Динамо» Ролан Гусев заявил, что готов вернуться к тренерской работе.

Конечно, готов к работе. Смотрю, анализирую, готовлюсь. Зачем сейчас говорить об интересе клубов? Сейчас не пора. Сейчас все клубы заняты, у всех предсезонки.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:55
Работу найдет Ролан
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:52
Вроде Гусев возглавил Урал??
Или все сорвалось?
Гость
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