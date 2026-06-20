Гусев сообщил, что готов к тренерской работе

Экс-наставник «Динамо» заявил, что готов вернуться к тренерской работе.

Конечно, готов к работе. Смотрю, анализирую, готовлюсь. Зачем сейчас говорить об интересе клубов? Сейчас не пора. Сейчас все клубы заняты, у всех предсезонки.