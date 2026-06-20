Акинфеев оценил назначение Игдисамова тренером ЦСКА

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером команды.
Если человеку доверили, значит, заслужил. Я такой же рядовой футболист, как и все остальные, должен принимать решения руководства. Всячески буду помогать Дмитрию Игоревичу, никаких вопросов, мы должны справиться.
Ранее ЦСКА заключил с 39-летним Игдисамовым контракт на два сезона с возможностью продления еще на два года.
Думаю, более уместно слово "поддерживать", вместо "помогать". Игдисамов сам не промах и помощников у него достаточно. Как говорится - посмотрим.
Удачи им.