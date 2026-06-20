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Акинфеев оценил назначение Игдисамова тренером ЦСКА

сегодня, 15:22

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером команды.

Если человеку доверили, значит, заслужил. Я такой же рядовой футболист, как и все остальные, должен принимать решения руководства. Всячески буду помогать Дмитрию Игоревичу, никаких вопросов, мы должны справиться.

Ранее ЦСКА заключил с 39-летним Игдисамовым контракт на два сезона с возможностью продления еще на два года.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 17:05
Если это так, Игдисамову почти повезло, не при всех гл.тренерах Акинфеев, считал себя "рядовым футболистам", да и сейчас, навряд ли, так считает, настораживать Игдисамова должны слова: "Всячески буду помогать..." и "...мы должны справиться".
Думаю, более уместно слово "поддерживать", вместо "помогать". Игдисамов сам не промах и помощников у него достаточно. Как говорится - посмотрим.
Goger90
Goger90
сегодня в 17:00
Лукавит Фурик. Он точно не рядовой футболист.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:41
Вот и ладненько.
Удачи им.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:38
Главный тренер младше вратаря, если я ничего не путаю...
Гость
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