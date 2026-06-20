Акинфеев оценил назначение Игдисамова тренером ЦСКА

сегодня, 15:22

Капитан и вратарь ЦСКА прокомментировал назначение главным тренером команды.

Если человеку доверили, значит, заслужил. Я такой же рядовой футболист, как и все остальные, должен принимать решения руководства. Всячески буду помогать Дмитрию Игоревичу, никаких вопросов, мы должны справиться.