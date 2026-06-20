Гюлер — о вылете Турции: «Нам стыдно перед болельщиками»

Полузащитник сборной Турции эмоционально отреагировал на вылет с ЧМ -2026 и извинился перед болельщиками. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения от Парагвая (0:1).

Нам безумно жаль, и нам действительно стыдно перед нашими болельщиками. Просим прощения у всей страны. Лично я сделаю всё, чтобы поскорее стереть этот чемпионат мира из памяти. Мы представляем топ-клубы, и такой провал просто недопустим. Мы приносим свои извинения.