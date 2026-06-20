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Гюлер — о вылете Турции: «Нам стыдно перед болельщиками»

сегодня, 15:57
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗавершен

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер эмоционально отреагировал на вылет с ЧМ-2026 и извинился перед болельщиками. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения от Парагвая (0:1).

Нам безумно жаль, и нам действительно стыдно перед нашими болельщиками. Просим прощения у всей страны. Лично я сделаю всё, чтобы поскорее стереть этот чемпионат мира из памяти. Мы представляем топ-клубы, и такой провал просто недопустим. Мы приносим свои извинения.

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Все комментарии
6v6d6mf7tmpe
6v6d6mf7tmpe
сегодня в 17:09
Как говорится "не шмогли".......
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:05
Стало известно, что Гюлер звонил Аршавину и спрашивал, что в таких случаях говорят, чтобы поскорее отстали)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:59
кстати, во всех пабликах пишут и насмехаются что ни один игрок Барсы не забил гола....ну да...однако еще ни один игрок Барсы не вылетел из ЧМ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:57
когда ехали на ЧМ, зачем все эти лозинги "Турция едет за победами!"
)))
тогда должно быть стыдно, за громогласные слова.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 16:56
Их(болельщиков) ожидания - это их проблемы)
843j3dzc39zw
843j3dzc39zw
сегодня в 16:25
Даже теоретических шансов нет - это провал.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:10
Ну а чего стыдиться?...не получилось...у болельщиков завышенные ожидания...или как там говорят в таком случае)...
Гость
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