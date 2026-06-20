Агент Нгамалё назвал спекуляцией информацию о возможном уходе игрока

Агент Боаз Горен, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Муми Нгамалё, высказался о появившейся информации про возможный уход футболиста из клуба.
Ранее Sport24 сообщил, что хавбек покинет команду после истечения контракта этим летом.
Спустя 4 года Москва уже является домом для Муми, и мы с большим уважением относимся к клубу «Динамо» и его сотрудникам. В настоящее время Муми является свободным игроком, и мы думаем о правильном шаге для него. Все последние публикации в СМИ — всего-лишь спекуляция.
- он не прибыл на летний сбор, который длится уже третий день;
- не реагирует на попытки с ним связаться;
- не отвечает на сделанное ему предложение о продлении контракта;
- его агент несёт чушь про статус игрока (у которого действующий контракт до 30 июня и Муми уже налетел на штраф за прогул)..
Посмотрим, чем это кончится, обидно за Нгамалё будет, если он повёлся на мутные интриги агента вместо того, чтобы нормально взаимодействовать с клубом, и сам режет собственную судьбу в Динамо, где очень хотел остаться, по его собственным же словам..