Защитник «Динамо» установил два рекорда ЧМ-2026

Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес сделал девять отборов в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Турцией. По данным Opta, это является рекордным показателем на нынешнем турнире.
Кроме того, у футболиста московского «Динамо» 17 выигранных единоборств из 24 в прошедшей игре, это также лучший результат среди всех игроков на ЧМ-2026.
Ранее также сообщалось об антирекорде другого защитника парагвайской команды.
Касерес приехал в Динамо задолго до Карпина и отлично проводил первые матчи. Затем потихоньку обрусел и уже у Карпина часто косячил и ленился.
Кстати, первый матч мундиаля против США Касерес провёл провально и его вина в крупном поражении огромна. Это тоже Карпин научил?
Спасибо, посмеялся от души.. )))
Маричаль отлично прогрессирует и на уверенный уровень вышел ещё у Лички.
Правда, Личка здесь сгодился лишь как мотиватор, так как учить Маричаля в общем-то нечему, ему надо было просто мозги на место поставить.
Он воспитанник Насьоналя, в одном из лучших клубов Уругвая заведомо плохих защей не бывает, сама уругвайская футбольная школа предполагает игру от печки. Маричаль парень своеобразный, поэтому сам по себе долго адаптировался, тренеры тут не при делах