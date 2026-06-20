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Защитник «Динамо» установил два рекорда ЧМ-2026

сегодня, 17:43
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗавершен

Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес сделал девять отборов в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Турцией. По данным Opta, это является рекордным показателем на нынешнем турнире.

Кроме того, у футболиста московского «Динамо» 17 выигранных единоборств из 24 в прошедшей игре, это также лучший результат среди всех игроков на ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось об антирекорде другого защитника парагвайской команды.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 19:25
Я всегда- только за нормальное общение на равных условиях. Но запретить мне высказывать мои мысли о тренере, неважно о каком, не может никто. Более того, я всегда готов принять поражение, если не прав. Если Карпин сбежал из Динамо, я сразу сказал- он трус. Он по-прежнему для меня толковый тренер, но как мужик, он для меня больше не существует...
баск
баск
сегодня в 19:24
Оки, Вить, не будем спорить, разделили ребятишек пополам- тебе Марик, мне Ушастик.. ))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:20
Рад видеть, что вы можете критично отзываться о комментариях друг друга без перехода на троллинг или оскорбления, хорошо было бы если так и продолжилось.
Capral
Capral
сегодня в 19:06
Это, как раз правда, Паша, потому что у Лички, Марик почти не играл, и только лупил по своим воротам.))) А вот у Карпина, еще на летних сборах, он уже начал показывать добротный футбол, а по ходу первой части сезона было заметно как прибавляет. Так что, если в случае с Касересом еще можно поспорить, то с Маричалем всё очевидно...
Знатог
Знатог
сегодня в 19:04
А Динамо выступает на ЧМ? не знал.
баск
баск
сегодня в 19:00
И это неправда, Витя)
Маричаль отлично прогрессирует и на уверенный уровень вышел ещё у Лички.
Правда, Личка здесь сгодился лишь как мотиватор, так как учить Маричаля в общем-то нечему, ему надо было просто мозги на место поставить.

Он воспитанник Насьоналя, в одном из лучших клубов Уругвая заведомо плохих защей не бывает, сама уругвайская футбольная школа предполагает игру от печки. Маричаль парень своеобразный, поэтому сам по себе долго адаптировался, тренеры тут не при делах
Capral
Capral
сегодня в 18:51
Ну Маричаль то, точно у Карпина заиграл, это ты не можешь отрицать.)))
баск
баск
сегодня в 18:35
Ухаха, про Карпина- редкостный вздор.
Касерес приехал в Динамо задолго до Карпина и отлично проводил первые матчи. Затем потихоньку обрусел и уже у Карпина часто косячил и ленился.

Кстати, первый матч мундиаля против США Касерес провёл провально и его вина в крупном поражении огромна. Это тоже Карпин научил?
Спасибо, посмеялся от души.. )))
Capral
Capral
сегодня в 18:22, ред.
Карпин его подучил, также как и Маричаля- вот и результат. Ну ничего, у шабашника, всё это быстро пройдет................................................
Но шварц скажет, что это его заслуга.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:10
Приятно, что хоть из РПЛа игроки рекорды ставят. Раз уж россиян не пускают на этот праздник...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:59
Он бы в Динамо так играл
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