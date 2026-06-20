Защитник «Динамо» установил два рекорда ЧМ-2026

сегодня, 17:43

Защитник сборной Парагвая сделал девять отборов в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Турцией. По данным Opta, это является рекордным показателем на нынешнем турнире.

Кроме того, у футболиста московского «Динамо» 17 выигранных единоборств из 24 в прошедшей игре, это также лучший результат среди всех игроков на ЧМ -2026.

Ранее также сообщалось об антирекорде другого защитника парагвайской команды.