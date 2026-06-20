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Мориясу отреагировал на японских болельщиков, убирающих мусор

сегодня, 18:29

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу положительно высказался о болельщиках национальной команды, которые убирают за собой после матчей.

В Сети получил распространение видеоролик, на котором видно, как японские болельщики собирают мусор в синие пластиковые пакеты после матча с Нидерландами в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, который завершился вничью 2:2. Также в хорошем состоянии после игры футболисты оставили раздевалку.

Я думаю, это одна из тех особенностей японской культуры, которой мы можем гордиться во всём мире.

При этом специалист отметил и возможную обратную сторону:

Я встречался с бразильскими игроками, тренерами и людьми из разных стран, и все они указывали на что-то своё. Они говорили, что, собирая мусор за людьми, станет чисто, но разве это не отнимает работу у уборщиков?

Так что, я думаю, это один из способов взглянуть на это.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 19:37
"Они говорили, что, собирая мусор за людьми, станет чисто"...это ошибочное мнение)...Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят — это основа порядка...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:25
Даже не читая материал, хочется спросить - а почему это вообще должно вызывать вопросы и удивление? Банальное воспитание и уважение к хозяевам, оказавшим им гостеприимство... ну а так что, на этом ЧМ справедливости ради пустые пивные стаканы почти никто не выкидывает, а таскают с собой. Потому что они долгосрочные и сувенирные с символикой чемпионата, датой матча и флагами команд-участниц. К вопросу о том как стимулировать людей не мусорить. Например, так.....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:22
да...это проявление уважения к обществу и поддержка ума и тела (воспитание)
Гость
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