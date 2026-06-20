Мориясу отреагировал на японских болельщиков, убирающих мусор

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу положительно высказался о болельщиках национальной команды, которые убирают за собой после матчей.
В Сети получил распространение видеоролик, на котором видно, как японские болельщики собирают мусор в синие пластиковые пакеты после матча с Нидерландами в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, который завершился вничью 2:2. Также в хорошем состоянии после игры футболисты оставили раздевалку.
Я думаю, это одна из тех особенностей японской культуры, которой мы можем гордиться во всём мире.
При этом специалист отметил и возможную обратную сторону:
Я встречался с бразильскими игроками, тренерами и людьми из разных стран, и все они указывали на что-то своё. Они говорили, что, собирая мусор за людьми, станет чисто, но разве это не отнимает работу у уборщиков?
Так что, я думаю, это один из способов взглянуть на это.