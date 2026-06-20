Акинфеев выразил благодарность ЦСКА за продление контракта

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в разговоре с журналистами прокомментировал решение клуба подписать с ним новый контракт, несмотря на продолжающееся восстановление от травмы.
Ранее соглашение футболиста было продлено на один год.
Огромное спасибо, что в такой ситуации поддержали меня с моей травмой. Некоторые, бывает, не поддерживают. Я с четырёх с половиной лет отдаю дань клубу, наша любовь должна быть долгой. Мы подали друг другу руки. В любом качестве буду помогать команде.
вратаря Балтики. Здоровья Игорю Владимировичу.
В интервью дал понять, что из клуба сам не уйдёт и по завершении карьеры....наверняка будут предлагать должность в системе ЦСКА и ему надо соглашаться. Опыт есть и именно футбольный. (за Испанию спасибо. Пятка на месте....:))) .... ну а так что, ЦСКА пора уже смену готовить потихоньку. Акинфеев сейчас держит нормальный уровень, но после его ухода будет пекло....Тороп слабый.