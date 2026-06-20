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«Арсенал» мог подписать Александра Мостового

сегодня, 19:38

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о том, что во времена его работы в лондонском «Арсенале» клуб мог подписать бывшего нападающего «красно-белых» Александра Мостового.

Кстати, когда Александр играл, я и мои коллеги были близки к тому, чтобы сделать ему предложение. До этого дело не дошло, но мы очень внимательно следили за его игрой.

Он своим стилем игры, видением футбола подходил «Арсеналу». «Арсеналу» очень нравился Мостовой.

Испанский специалист отметил, что главный тренер английской команды Арсен Венгер знал о Мостовом по его выступлениям за французский «Страсбур».

Кахигао работал скаутом в «Арсенале» с 1997 по 2020 год.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 21:25
Информация из разряда "Бывает поздно, а бывает уже не нужно"
8wf59czgbr8s
8wf59czgbr8s
сегодня в 20:58
Может теперь критика от Мостового станет лояльней в сторону заруб5жных специалистов
udz38v93tscu
udz38v93tscu
сегодня в 20:36
И кто это может проверить, хотя кому это надо.
gsz5k4kbta2g
gsz5k4kbta2g
сегодня в 20:30
Сейчас все что угодно можно придумать.
particular
particular
сегодня в 20:24
Царь, наверняка, разомлел от прочитанного...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:20
Слегка подлизнул Царю, шобы тот лишний раз не критиковал...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:56
Он 23 года в арсенале работал?- ого!
Ну за это время наверно миллионы игроков они рассматривали
Capral
Capral
сегодня в 19:55
Мостовой- незаурядный игрок, это обще известно, и нравился многим. Такой футболист как Мост мог усилить любую команду. Он действительно- тончайший и необыкновенно креативный футболист. Ничего удивительного, он получил футбольное образование еще в советском футболе... Поэтому, при случае, часто любит напоминать, что он- чемпион СССР, и этим, всё сказано!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:47
я так понимаю пока Мостовой жив это не закончится. вот этот весь околофутбольный пи-ж и какой он прекрасный и какой царь вообще. если честно бузова и соловьев меньше зае-ли)))
Гость
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