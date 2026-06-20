«Арсенал» мог подписать Александра Мостового

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Спортивный директор московского «Спартака» рассказал о том, что во времена его работы в лондонском «Арсенале» клуб мог подписать бывшего нападающего «красно-белых» .

Кстати, когда Александр играл, я и мои коллеги были близки к тому, чтобы сделать ему предложение. До этого дело не дошло, но мы очень внимательно следили за его игрой. Он своим стилем игры, видением футбола подходил «Арсеналу». «Арсеналу» очень нравился Мостовой.

Испанский специалист отметил, что главный тренер английской команды Арсен Венгер знал о Мостовом по его выступлениям за французский «Страсбур».

Кахигао работал скаутом в «Арсенале» с 1997 по 2020 год.