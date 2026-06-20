Кахигао сообщил, что Барко хочет остаться в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Эсекьеля Барко.
Можно ли назвать высокой вероятность того, что он останется? Мы уже долгое время ведём переговоры и очень близки к сделке. Но людям надо понять, что когда речь идёт о долгих переговорах по контракту — на 4-5 лет, мы обсуждаем множество деталей, нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом.
Игрок хочет остаться в «Спартаке». Я не обращаю внимания на внешний шум. Хочет. Я верю тому, что люди мне говорят в лицо. Я должен доверять людям. Если человек говорит, что хочет остаться, то я ему верю. Я это ценю. Остальные разговоры, публикации в СМИ — это шум.