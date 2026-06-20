Кахигао сообщил, что Барко хочет остаться в «Спартаке»

Спортивный директор московского «Спартака» рассказал о ситуации с контрактом полузащитника .

Можно ли назвать высокой вероятность того, что он останется? Мы уже долгое время ведём переговоры и очень близки к сделке. Но людям надо понять, что когда речь идёт о долгих переговорах по контракту — на 4-5 лет, мы обсуждаем множество деталей, нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом.