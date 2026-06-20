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Кахигао сообщил, что Барко хочет остаться в «Спартаке»

сегодня, 19:56

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Эсекьеля Барко.

Можно ли назвать высокой вероятность того, что он останется? Мы уже долгое время ведём переговоры и очень близки к сделке. Но людям надо понять, что когда речь идёт о долгих переговорах по контракту — на 4-5 лет, мы обсуждаем множество деталей, нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом.

Игрок хочет остаться в «Спартаке». Я не обращаю внимания на внешний шум. Хочет. Я верю тому, что люди мне говорят в лицо. Я должен доверять людям. Если человек говорит, что хочет остаться, то я ему верю. Я это ценю. Остальные разговоры, публикации в СМИ — это шум.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 22:00
Жедсон - это которого испанец ставит на правый фланг обороны? Кроме того, мы не знаем, что ему могут предложить в Аргентине. Если они очень настойчивы, наверное у них что то в кармане есть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:20
Кахигао приятно читать, пусть работает. Барко не спасет Спартак, но лишним не будет
s8ffhb2s9pm9
s8ffhb2s9pm9
сегодня в 20:25
А как же АПЛ и другие топ лиги?
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:17
Правда в том что в Аргентине ему будут платить в лучшем случае процентов 20 что платит Спартак. А ему 27. И контракт со спартаком на 4 ляма в Аргентине ему может только сниться. А в Европе очереди нет из топов. Так что останется.. Но Жедсон в центре сильнее однозначно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:11
А как же его желание быть поближе к семье в Аргентине? Где правда?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:02
Ну слухов будет еще полно. А мы почитаем и обсудим))
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