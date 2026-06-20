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«Реал» заявил, что у него не было контактов с Олисе

сегодня, 20:07

Мадридский «Реал» отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Баварии» Майклу Олисе.

В ответ на сообщения в различных СМИ о предполагаемом интересе нашего клуба к игроку «Баварии» Майклу Олисе, «Реал» хотел бы заявить, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с вышеупомянутым игроком, его представителями или кем-либо из его окружения.

«Реал» также хотел бы подчеркнуть прекрасные институциональные отношения, которые он поддерживает с «Баварией», с которой его связывает долгая история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения, и сожалеет о распространении спекуляций, не соответствующих действительности.

Оба клуба всегда поддерживали отношения, основанные на доверии и взаимном уважении, что отражается, среди прочего, в общем убеждении, что любой потенциальный интерес к игроку, принадлежащему другому клубу, должен сначала быть урегулирован между самими клубами в соответствии с принципами институциональной лояльности, которые исторически регулировали отношения между «Баварией» и «Реалом».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:25
Бавария же изначально сказали, что не придадут его даже за 200 млн.
Реал скорее всего пытались конечно, но Бавария отстояла своё.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:10
Значит Мбаппе и Тчуамени так и не договорились с ним)))
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