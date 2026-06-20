Акинфеев назвал матч, который ему особенно запомнился на ЧМ-2026

сегодня, 20:22

Вратарь и капитан ЦСКА поделился впечатлениями от проходящего в США , Канаде и Мексике чемпионате мира 2026 года.

Ранее сборная Турции не смогла выйти в плей-офф, уступив Парагваю со счётом 0:1.