Акинфеев назвал матч, который ему особенно запомнился на ЧМ-2026

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионате мира 2026 года.
Ранее сборная Турции не смогла выйти в плей-офф, уступив Парагваю со счётом 0:1.
Все смотрят чемпионат мира. Стараешься смотреть ключевые моменты, обзоры и по возможности сами матчи. Из того, что особенно запомнилось, — игра Англии и Хорватии. При этом я не смотрю чемпионат с точки зрения вратарской игры. Этот турнир запоминается своей атмосферой — эмоциями и голами.
Вылет сборной Турции — настоящая сенсация. Команда нанесла 62 удара по воротам, но так и не смогла забить ни одного мяча. Думаю, после такого результата команду ждёт серьёзная критика.