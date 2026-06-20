Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2026

Акинфеев назвал матч, который ему особенно запомнился на ЧМ-2026

сегодня, 20:22

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионате мира 2026 года.

Ранее сборная Турции не смогла выйти в плей-офф, уступив Парагваю со счётом 0:1.

Все смотрят чемпионат мира. Стараешься смотреть ключевые моменты, обзоры и по возможности сами матчи. Из того, что особенно запомнилось, — игра Англии и Хорватии. При этом я не смотрю чемпионат с точки зрения вратарской игры. Этот турнир запоминается своей атмосферой — эмоциями и голами.

Вылет сборной Турции — настоящая сенсация. Команда нанесла 62 удара по воротам, но так и не смогла забить ни одного мяча. Думаю, после такого результата команду ждёт серьёзная критика.

Подписывайся в ВК
Все новости
Акинфеев оценил назначение Игдисамова тренером ЦСКА
Сегодня, 15:22
Гусев сообщил, что готов к тренерской работе
Сегодня, 14:47
Талалаев объяснил историю с кепкой «Чемпионы-2025» на игре с «Зенитом»
Вчера, 20:55
Шварц: «Стиль „Динамо“ будет интенсивным и полным сил и энергии»
Вчера, 15:31
Аленичев: «Роналду — якорь сборной Португалии»
Вчера, 14:15
Галактионов рассказал о Карпукасе и трансферных целях «Локомотива»
Вчера, 00:54
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 21:57
Уважаемый, нехорошо демонстрировать свою неосведомленность. На Евро-12 Акинфеев не играл. После крестов Дик Адвокат поставил на Малофеева. Поэтому все претензии к Газпрому.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:07
А матч 18 июня 2014 года с южно-корейцами запомнился? Или на евро2012 со словаками?
mqv5fe4aef4h
mqv5fe4aef4h
сегодня в 20:28
Этот матч запомнился многим.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 