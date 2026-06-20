Семак заявил о большой вероятности ухода кого-то из игроков

Главный тренер «Зенита» рассказал о возможных изменениях в составе во время подготовки к новому сезону.

Действующий чемпион России 20 июня провёл первую тренировку после выхода команды из отпуска.

Достаточно ли для отдыха месяца отпуска

Сезон был сложный. В отпуске и ребятам, и тренерскому штабу важно было немножко отдохнуть и переключиться. Прежде всего, психологически, чтобы почувствовать себя отдохнувшими и не думать каждый день о том, что будет завтра. Конечно, это очень важный момент в плане восстановления. Я думаю, месяца было достаточно, но некоторые ребята участвовали в качестве сборников в товарищеских матчах, кто‑то сейчас на чемпионате мира. Конечно, по ним будут определённые вопросы — в каком состоянии команда подойдёт к первым официальным матчам. Но это всё рабочие моменты, с которыми мы будем разбираться по ходу дела.

О плане работы на сборках с учётом, что до первого официального матча осталось меньше месяца

Никуда уезжать не нужно — будем работать на нашей тренировочной базе, все условия здесь есть. Проведём контрольные матчи на «Газпром Арене» и на стадионе «Смена». В основном планируются двухразовые занятия.

Насколько Вадим Шилов, учитывая травму, сейчас готов пользоваться шансами

Будем решать с медицинским штабом, насколько он восстановился. Его функциональное состояние сейчас хорошее, но насколько он готов полноценно участвовать во всех тренировках команды — на данный момент вопрос. Фрагментарно, конечно, он уже готов к участию в тренировочном процессе. То, что и он, и Кондаков продлили контракты, — хорошо. Плюс ветераны Ерохин и Караваев, которые продлили свои трудовые соглашения. Думаю, эти ребята заслужили это своим отношением к делу. По поводу молодёжи: конечно, отчасти это аванс, но и этот аванс они тоже заслужили.

О главной цели приобретения Кевина Андраде

Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. Поэтому привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности укрепит нашу оборонительную линию. Плюс есть другие вопросы, которые могут возникнуть. То есть у нас по ходу этой предсезонной подготовки есть большая вероятность того, что может уйти какое‑то количество игроков. Должны быть к этому готовы, чтобы своевременно и как можно быстрее их заменить.

Про новых тренеров вратарей Михаила Кержакова и Юрия Окрошидзе

Я думаю, эти специалисты не новые. Конечно, хочется поблагодарить Юру Жевнова за его вклад в результаты команды, за его работу. Это прекрасный человек, суперпрофессионал. Мы, естественно, стараемся возвращать бывших игроков «Зенита», которые провели большое количество времени в структуре клуба. По Мише Кержакову здесь и говорить нечего — это игрок и человек, который очень многое отдал команде. Конечно, мы рады приветствовать его в тренерском штабе. У Юры Окрошидзе тоже большой стаж работы и в Премьер‑Лиге, и в структуре «Зенита». С новыми силами начинаем работу, наша вратарская позиция тоже немножко перезагрузится и приступит к работе.