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Спортдир «Спартака» о чемпионстве: «Будем бороться за победу»

вчера, 21:32

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос, будет ли перед клубом ставиться задача победа в Российской Премьер-Лиге с учётом нынешнего состава и возможной положительной летней трансферной кампании.

В минувшем сезоне московская команда заняла 4-е место в турнирной таблице чемпионата и выиграла Кубок России.

У нас очень хороший состав. Мы создаём команду, способную достигать результатов. Уверены, что идём в правильном направлении. Да, мы хотим докупить игроков, чтобы укомплектовать состав. Мы над этим работаем. На трансферном рынке ситуация сложная, и особенно в России из-за политического конфликта. Множество игроков из многих стран не хотят ехать в Россию. Но, тем не менее, мы пытаемся решить эти проблемы и привезти игроков, чьё видение игры совпадает с нашим.

Для меня важно, чтобы новый игрок был не просто хорошим футболистом, но и хорошим человеком. У нас очень здоровая, позитивная обстановка в раздевалке. Мы не допустим, чтобы эта обстановка была нарушена. Это крайне важно для (Хуана) Карседо, его штаба и для меня тоже.

Все трансферы будут нацелены на повышение нашего уровня. Если уровень вырастет, то надо будет продолжать в том же духе, каждый день совершенствоваться.

Могу сказать следующее: мы будем бороться за победу. В России только два трофея: чемпионат и Кубок. Поскольку в еврокубках не играем, ничего другого нет.

(Ещё есть) Суперкубок, да, но он — следствие победы в Кубке, это один матч. Для меня очевидно, что мы будем бороться за победу.

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Все комментарии
kufaarrv9ct9
kufaarrv9ct9
вчера в 23:03
Планы каждый год не меняются, только результат с планами расходится уже к зимней паузе
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:40
Надо побеждать, выигрывать матчи. Всегда играть на победу. Много тренироваться. Трансферы должны быть хорошими, они должны усиливать команду.
qq8nr793qy8n
qq8nr793qy8n
вчера в 22:11
Для спартака пятое место уже победа.
particular
particular
вчера в 21:55
Бороться... В портере? В высоком или низком? Кто сверху?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:39
Каждый год подобные заявки, уже даже не смешно...
Гость
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