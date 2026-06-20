Нидерланды разгромили Швецию в матче ЧМ-2026

вчера, 21:57

Сборная Нидерландов обыграла команду Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (5:1).

Счёт открыл Брайан Бробби на 5-й минуте. На 17-й нападающий сделал дубль. Увеличил преимущество «оранжевых» Коди Гакпо на 47-й, а на 54-й он отличился ещё раз. На 59-й шведы отыграли один гол усилиями Антони Эланги. Пятый мяч голландцев провёл Крисенсио Саммервиль на 89-й.

Нидерланды лидируют в группе F с 4 очками. Швеция идёт на втором месте (3 балла).