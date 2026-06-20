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Нидерланды разгромили Швецию в матче ЧМ-2026

вчера, 21:57
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды5 : 1Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияЗавершен

Сборная Нидерландов обыграла команду Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (5:1).

Счёт открыл Брайан Бробби на 5-й минуте. На 17-й нападающий сделал дубль. Увеличил преимущество «оранжевых» Коди Гакпо на 47-й, а на 54-й он отличился ещё раз. На 59-й шведы отыграли один гол усилиями Антони Эланги. Пятый мяч голландцев провёл Крисенсио Саммервиль на 89-й.

Нидерланды лидируют в группе F с 4 очками. Швеция идёт на втором месте (3 балла).

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:59
Рассчитывал на победу Голландии, но не с таким счётом. Как-то счёт не по игре.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:40
Надеюсь, это не подкол в сторону Швеции?))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:27
Качественный европейский футбол
Bombon
Bombon ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:13
70 он не стоит. Но Барсе был нужен универсал. Который и вингера и ЦФ сможет сыграть, плюс он для Флика походит. Очень хорошо прессингует. И еще он очень быстрый. Но взяли его в рассрочку на 5 лет. По 14 млн в год Барса потянет. А за Рэша сразу 30 просили. Плюс у него зарплата больше 20 млн в год. Столько Барса платить не может. А Рафа весь сезон на травмах. Не выдерживает он темпа Флика. Плюс саудиты ему очень большую зарплату предлагают. Возможно уйдет. Флик думает про защиту. Он просил Та, Шлоттербека, Гвардиола. Лапорта оставил Араухо, которого теперь не выгнать. Ему нужен быстрый ЦЗ, чтобы компенсировать высокую линию. При этом физически мощный. А Лапорта и Деку каких-то ноунеймов ему предлагают. Нет денег на заща. Ну а стиль он менять не будет. Нет у него другой тактики. И не было. И если честно, какой топ-тренер сейчас в Барсу пойдет? Всем нужны трансферы. А денег нет. Про Альвареса я молчу, хотя нафиг он нужен не понимаю. Забивает он мало, низкорослый. Рпзве что для прессинга.
Agamaga005
Agamaga005 ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:09
Я не хотел Кукурелью, и не хотел списанного Бернарду.
Пора покупать молодых, сильных игроков.
Барса правильно не торопится. ЧМ дополнительно покажет хороших игроков с потенциалом.
Никогда нельзя на горячую голову покупать игроков, да и не игроков тоже.
y-ago
y-ago
вчера в 22:59
Поздравляя Нидерланды с победой 5:1, отдаю должное: чтобы забить пять мячей, нужно уметь играть в футбол. Но чтобы пропустить три одинаковых гола после фланговых проходов и прострелов, нужно уметь играть в обороне ещё хуже. Поэтому главным героем матча стали не голландские атаки, а шведские ошибки. Футбол получился простым, почти дворовым, но для победы этого оказалось более чем достаточно. Не впечатляет.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:49
Обеим командам ничего не светит...
Bombon
Bombon ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
Флик ставит другие задачи. Прессинг и все. А защита. Думает он о ней. Но денег нет. Нужно кого-то продать. Но никто особо уходить не хочет. Араухо с 12 млн. в год особенно. Ему все нравится. Пошел в отпуск на полсезона, а зарплата капает. Продажа Бальде ничего не даст, у него зарплата копеечная. Сейчас Барса не может даже Канселу подписать. Нет денег ни на трансфер, ни на зарплату. И Гордон нужен. Рафа опять травмировался. Возможно, учитывая то, что он весь сезон на травмах, его продадут. К нему есть интерес от саудитов
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:29, ред.
2 дубя и гол отсылка к великому 2014 год, Оранье портив Красной Фурии, почувствуйте себя старыми
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:24
Ибра плачет в подушку..
Шведы приняли всё что летит
У тюльпанов потенциал был огромным, могли бы прибавить в случае чего
DXTK
DXTK ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:24
Хороший игрок по ВХ скажу....жаль что с португальским физруковм вылетели и скорей всего он уйдет из шипа.........
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:22, ред.
Эти ребята ровно столько забили Швеции сколько Швеция Дьёкереш Виктор Нидерландам сегодня
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:19
Вообще без сопротивления играла Швеция.
Понравился Бробби, может его следует купить Лапорте?
Van Vanovich
Van Vanovich ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:18
Ну, Исак почти весь сезон не играл, ему простительно)
AleS
AleS
вчера в 22:18
Думфрис лучший! Успехов в Реале!
Van Vanovich
Van Vanovich ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Думаю в Реале Думфрис хорошо заиграет. Реал сорвал джек пот урвав такого сильного игрока за бесплатно почти))
DXTK
DXTK ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:15
Интересно на думфриса будет посмотреть в реале......за 20 купили....а Барса за 70 англичанина со средней статистикой купили в атаку...... Моуриньо хоть укрпеляет защиту Флик же вообще о ней не думает........

PS Вот Реш вышел на замену и забил гол хораватам....почему его не купить за 30 ку........ Гордон пресинговал но ничего талкового не создал.......
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:15
Думаю Куману надо пробовать наигрывать Саммервила на его родном левом фланге, игрок с потенциалом, думаю не зря гранды заинтересовались им, в том числе и ПСЖ.
Гакпо хорош, когда у него прет, Но бывает жадничает или примитивно играет. Я не думаю, команды Как Франция, Аргентина дадут ему свободнго гулять как сегодня.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:15
Исак это как наш Шапи Сулейманов, только чуть удачливее)
Futurista
Futurista ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:14
Что бы ты написал по этому матчу, если бы Португалия не играла на ЧМ?)...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:13
Касаемо Роббена в 2004 году он забил победный матч в Серии пенальти с Швецией!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:11
Когда играл Роббен играл не было приема против его прохода по правому флангу , смещению и обводящему удару.
Теперь же нет приема против прохода Думфриса по его флангу и его прострелам в штрафную.))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:11
И за Исака Ливерпуль столько денег отвалил))
DXTK
DXTK
вчера в 22:10
Вот даже смотря на то что Шведы проиграли 1-5 и то смотрелись интереснее чем Португалия с Пеналду катая мяч туда сюда........
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:10
Надеюсь, японцы добавят шведов ещё больно))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:09, ред.
Всепоглощающего перевеса у тюльпанов не было, но реализация, - как у немцев против Бразилии в 2014-м. Понравился у Голландии темп и пас..., особенно пас, который был быстр и точен. Взаимодействие в атаке очень солидное, класс форвардов - премиум.

Шведы понравились в середине поля. Хавбеки много создавали для нападения, но там у них был просто вакуум...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:08
Спасибо командам за..... Дог
Capral
Capral
вчера в 22:07
Чисто дворовая перестрелка, без конструктива, как в атаке, так и в обороне. Много лет смотрю футбол разного уровня, но трёх голов близнецов в ворота одной команды никогда не видел!!! В этом случае вопросы к тренеру, который не корректировал игру команды, не внес изменений. Футбол, несмотря на множество голов очень невысокого качества... В позиционной атаке шведы понравились больше, но в обороне просто бардак.

Вообще, футбол от обеих сборных в большинстве своем сводился к примитивным прострелам, но даже они позволили Голландии забить три гола. Из всех мячей стоит отметить единственный гол шведов, действительно забитый со вкусом, все остальные- или после банальных фланговых прострелов или после грубейших провалов в опорной зоне. Вобщем, футбол обеих команд оставил много вопросов. Понравился кипер Нидерландов- отлично сыгравший на линии.

Голландию с победой, но с такой игрой, тревожно выходить в ПО...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:07
Я я...то айн..то трахт))....
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:06
Как Айнтрахт в Лч у тех тоже было то 5:1, то 1:5))
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