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Вендел пока не прибыл на сборы «Зенита»

вчера, 22:41

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что полузащитник Вендел ещё не прибыл на сборы.

Команда из Санкт-Петербурга 20 июня провела первую тренировку после выхода из отпуска.

Приступил ли к работе с командой единственный на данный момент новичок — Кевин Андраде

Да, он готов. Все на месте, за исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам. Ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные.

Когда к команде присоединятся те, кто вызывался в сборные

27 июня игроки сборных присоединятся к нам. Дркушич — немножко позже по личным причинам. Но самые поздние у нас, конечно, бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике. Пока никто не может ответить, когда они к нам вернутся.

О будущем вернувшихся из аренды игроков, в числе которых Даниил Одоевский, Дмитрий Васильев, Ду Кейрос

Каждый случай индивидуальный. Будем смотреть, насколько мы укомплектованы на той или иной позиции, и дальше уже принимать решение. Понимаем, что и для нас, и для игроков чем раньше примем это решение, тем лучше. Думаю, что к началу июля уже должны хотя бы примерно понимать, кто останется с нами, а кто уйдёт в аренду.

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Все комментарии
em7acs289dt8
em7acs289dt8
вчера в 23:57
Это уже как правило.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:17
Для бразилов свои правила
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