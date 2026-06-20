Вендел пока не прибыл на сборы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» рассказал, что полузащитник ещё не прибыл на сборы.

Команда из Санкт-Петербурга 20 июня провела первую тренировку после выхода из отпуска.

Приступил ли к работе с командой единственный на данный момент новичок — Кевин Андраде

Да, он готов. Все на месте, за исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам. Ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные.

Когда к команде присоединятся те, кто вызывался в сборные

27 июня игроки сборных присоединятся к нам. Дркушич — немножко позже по личным причинам. Но самые поздние у нас, конечно, бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике. Пока никто не может ответить, когда они к нам вернутся.

О будущем вернувшихся из аренды игроков, в числе которых Даниил Одоевский, Дмитрий Васильев, Ду Кейрос

Каждый случай индивидуальный. Будем смотреть, насколько мы укомплектованы на той или иной позиции, и дальше уже принимать решение. Понимаем, что и для нас, и для игроков чем раньше примем это решение, тем лучше. Думаю, что к началу июля уже должны хотя бы примерно понимать, кто останется с нами, а кто уйдёт в аренду.