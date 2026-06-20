Акинфеев с юмором отреагировал на гол Файзуллаева на ЧМ

вчера, 22:55

Вратарь и капитан ЦСКА прокомментировал гол своего бывшего одноклубника и полузащитника сборной Узбекистана на чемпионате мира.

Хавбек стал автором первого гола национальной команды на ЧМ , забив в пустые ворота в дебютной игре с Колумбией (1:3). Файзуллаев стал самым низкорослым игроком в этом веке, забившим головой на чемпионате мира.