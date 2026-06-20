Акинфеев с юмором отреагировал на гол Файзуллаева на ЧМ

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал гол своего бывшего одноклубника и полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева на чемпионате мира.
Хавбек стал автором первого гола национальной команды на ЧМ, забив в пустые ворота в дебютной игре с Колумбией (1:3). Файзуллаев стал самым низкорослым игроком в этом веке, забившим головой на чемпионате мира.
Забил с добивания. Наверное, самый трудной гол в карьере Аббоса (улыбается). Конечно, повезло. Я очень за него рад. Недавно прочитал, что он установил рекорд. Я его поздравляю, он выполнил задачу.