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Акинфеев с юмором отреагировал на гол Файзуллаева на ЧМ

вчера, 22:55
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал гол своего бывшего одноклубника и полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева на чемпионате мира.

Хавбек стал автором первого гола национальной команды на ЧМ, забив в пустые ворота в дебютной игре с Колумбией (1:3). Файзуллаев стал самым низкорослым игроком в этом веке, забившим головой на чемпионате мира.

Забил с добивания. Наверное, самый трудной гол в карьере Аббоса (улыбается). Конечно, повезло. Я очень за него рад. Недавно прочитал, что он установил рекорд. Я его поздравляю, он выполнил задачу.

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ЦСКА  Акинфеев Игорь  Файзуллаев Аббосбек  Стадион «Ацтека»
Источник: tass.ru Фото: Соцсети ФИФА и Футбольной ассоциации Узбекистана
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:29
Принижает его действия, это у нас в крови, увы. Тут нужны были другие слова....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:17
Гол забил на чм- уже молодец. Еще есть 2 игры, чтоб что-то показать
Гость
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