Германия вырвала победу у Кот-д'Ивуара

Сборная Германии выиграла у команды Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (2:1).
Счёт открыли ивуарийцы на 30-й минуте — мяч забил Франк Кессье. Немцы отыгрались на 68-й усилиями Дениза Ундава. На 90+4-й Ундав сделал дубль.
Германия лидирует в группе E, набрав 6 очков. Кот-д'Ивуар идёт вторым (3 балла).
Команда не готова ни физически (на фоне тех же англичан и французов), ни в части квалификации игроков и общекомандного взаимодействия.
Сегодня "коты" из Дивуара просто вскрыли явные огрехи немцев и их реальный уровень владения техническими футбольными навыками: нет цепкости, скорости, сыгранности как внутри линий, так и между ними. При малейшем физическом давлении, команда Нагеля начинает сыпаться и метаться, роняя построения. В индивидуальном смысле так и вовсе у немцев всё плохо..., вернее намного хуже, чем я думал: Мусиала - единственный из живых, кто как то мог обострять, но выносливости у него с гулькин нос + плохо стоит на ногах; у Сане с устойчивостью получше, но в башке пустота, чел. прёт вперед на авось и теряет мяч, натыкаясь на пацанов, которые даже толком не защищаются, а просто не клюют на фейк. Киммих вначале что то пытался дирижировать, а потом пал под гнётом выносливой Африки... Остальные так и вовсе тихий ужас: ни паса, ни движения, ни своевременной оценки ситуации и принятия верного решения не только в динамике, но порой и в статике.
Ну и вишенка на торте - тренер Маншафт. Так глупо даже Хави в Барселоне не вёл себя на лавке. Прыгает, орёт, ругается с резервными, бросает посторонние предметы..., - вылитый "коуч-наркоман", как и полу*урок у Аргентины в 2018-м (Сампаоли). Чем это обернулось для Аргентины помнят все. А чем это обернётся для Германии...одному Богу известно.