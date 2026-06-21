Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Германия вырвала победу у Кот-д'Ивуара

сегодня, 01:00
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 1Логотип футбольный клуб Кот-д'ИвуарКот-д'ИвуарЗавершен

Сборная Германии выиграла у команды Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (2:1).

Счёт открыли ивуарийцы на 30-й минуте — мяч забил Франк Кессье. Немцы отыгрались на 68-й усилиями Дениза Ундава. На 90+4-й Ундав сделал дубль.

Германия лидирует в группе E, набрав 6 очков. Кот-д'Ивуар идёт вторым (3 балла).

Подписывайся в ВК
Все новости
Нидерланды разгромили Швецию в матче ЧМ-2026
Вчера, 21:57
Парагвай в меньшинстве обыграл Турцию на ЧМ-2026
Вчера, 08:15
Бразилия разгромила Гаити в матче ЧМ-2026
Вчера, 05:36
Шотландия проиграла Марокко в матче ЧМ-2026
Вчера, 05:26
Сборная США выиграла у Австралии в матче ЧМ-2026
Вчера, 00:04
Мексика и Канада одержали победы в матчах 2-го тура ЧМ
19 июня
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:50, ред.
Я не говорил, что он гуд. Я сказал лишь то, что остальные ещё хуже!
И потом..., прострел да, был с его фланга, а дальше видел что было ? Один удар..., Нойер отбил, а потом второй удар - до верного. Ну и ? Как можно позволять стрелять по раме с 5-7 метров, по центру ворот, беспрепятственно, да ещё и ДВАЖДЫ ??!! Это вообще мозгов у защиты нет ! Так даже Месси в МЛС не дают бить !
salleeh
salleeh ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:49
Ага. пятно, но не светлое. Его как ребенка накрутили на левом фланге и прострел был именно из под него, когда пропустили мяч. Ивуарийцы всё время атаковали через его фланг, зная что он слабое звено и во многих моментах Киммих проваливал игру… Его слава сильно преувеличена, он главный тормоз Баварии, а теперь и сборной Германии…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:43
Киммих два раза в первом тайме точно навешивал на гол, но первый раз запорол Хавертц, а второй ( не помню кто). Он - единственное светлое пятно у немцев до перерыва.
salleeh
salleeh ответ баск (раскрыть)
сегодня в 01:42, ред.
К Ундаву меньше всего претензий, даже если матч закончился бы в ничью, спас то от поражения сборную Германии именно Ундав…
salleeh
salleeh ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:39
Ивуарийцы могут любой команде доставить проблемы, вспомни недавний товарищеский матч со сборной Франции, они их переиграли во Франции 1:2 и по игре смотрелись более чем достойно. По ходу турнира может случиться всё что угодно, немцам нужно будет с обороной что-то делать, её можно сказать нет, а в атаке есть все таки на что посмотреть. Больше всех раздражает Киммих, что в сборной, что в Баварии…
баск
баск
сегодня в 01:34
Повезло немцам, что Ундав реабилитировался- в начале компенсированного
времени, находясь поблизости от точки, он тупо пробил в Фофану, причём слАбо, тогда как справа у него был свой игрок. Просто катни в его сторону, и тот один
перед пустым углом..

Не забей Ундав через пару минут, пришлось бы ему отвечать за ничейку))
salleeh
salleeh
сегодня в 01:31
Мне не понравилось судейство, слишком много было позволено ивуарийцам, особенно толчки в спину и не пойму немецких футболистов, они должны были как то исключить эти моменты, раз судья не реагировал на всё это. Мусьялу все время сшибали, врезаясь сзади в корпус. Его нужно беречь от африканцев… Киммих дно полное, этого ребенка и толкать не нужно, его уже ветром сносит, достал уже со своими беспонтовыми, парящими навесами, мяч должен залетать в гущу игроков. Ундав подтвердил свой статус и Бавария должна нацелиться на него в ближайшей перспективе. Кейн может уйти, а замены нет..
y-ago
y-ago
сегодня в 01:31
Браво, Кот-д'Ивуар! Смелая, техничная и самоотверженная игра показала, что эта команда заслуживает места среди сильнейших. Иногда футбол бывает жесток — ничья ускользнула на последних секундах. Но такая игра дает основания гордиться собой и с оптимизмом смотреть на следующий матч.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:30
Матч хороший вышел. раздражал Нагель чет все бегал указывал
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:23, ред.
Абстрагируясь от итогового результата этого поединка, вынужден подтвердить свой неутешительный прогноз по Маншафт, а именно: максимум 1/8, край 1/4, если несказанно повезёт.
Команда не готова ни физически (на фоне тех же англичан и французов), ни в части квалификации игроков и общекомандного взаимодействия.

Сегодня "коты" из Дивуара просто вскрыли явные огрехи немцев и их реальный уровень владения техническими футбольными навыками: нет цепкости, скорости, сыгранности как внутри линий, так и между ними. При малейшем физическом давлении, команда Нагеля начинает сыпаться и метаться, роняя построения. В индивидуальном смысле так и вовсе у немцев всё плохо..., вернее намного хуже, чем я думал: Мусиала - единственный из живых, кто как то мог обострять, но выносливости у него с гулькин нос + плохо стоит на ногах; у Сане с устойчивостью получше, но в башке пустота, чел. прёт вперед на авось и теряет мяч, натыкаясь на пацанов, которые даже толком не защищаются, а просто не клюют на фейк. Киммих вначале что то пытался дирижировать, а потом пал под гнётом выносливой Африки... Остальные так и вовсе тихий ужас: ни паса, ни движения, ни своевременной оценки ситуации и принятия верного решения не только в динамике, но порой и в статике.

Ну и вишенка на торте - тренер Маншафт. Так глупо даже Хави в Барселоне не вёл себя на лавке. Прыгает, орёт, ругается с резервными, бросает посторонние предметы..., - вылитый "коуч-наркоман", как и полу*урок у Аргентины в 2018-м (Сампаоли). Чем это обернулось для Аргентины помнят все. А чем это обернётся для Германии...одному Богу известно.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:10
Африканцам просто не повезло
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:09
У африканцев, всё в их руках. Если выиграют в 3 туре, то плей-офф обеспечен.
d1metras
d1metras
сегодня в 01:09
Не заслужили поражения Ивуарийцы... жаль конечно..
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:08
Классный футбол. Хорошая и организованная команда у африканцев. Ивуарийцы надежно оборонялись, опасно выбегались в контратаки и немцам пришлось попотеть ради этой победы. Но у них состав мощный и есть кем усилить игру Нагельсманну. Что и произошло. Вышел на замену Ундав и сделал результат.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:07
"братишки Д.Дрогба" бегали быстро, но в последние, решающие моменты притормаживали, лишние движения и упускали свои моменты. Немцы показали свой класс. Ундав хорош.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 01:03
Очень жаль
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:01
Это за этого Диоманде кто-то 120 лямов готов заплатить?? Либо сегодня не его день, либо это конкретный развод на бабки.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:00
Ивуарийцы понравились, не заслуживали поражения сегодня! Ну, у них впереди Кюрасао, должны выходить в плей-офф
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 