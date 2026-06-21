Германия вырвала победу у Кот-д'Ивуара

сегодня, 01:00

Сборная Германии выиграла у команды Кот-д'Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (2:1).

Счёт открыли ивуарийцы на 30-й минуте — мяч забил Франк Кессье. Немцы отыгрались на 68-й усилиями Дениза Ундава. На 90+4-й Ундав сделал дубль.

Германия лидирует в группе E, набрав 6 очков. Кот-д'Ивуар идёт вторым (3 балла).