Эквадор сыграл вничью с Кюрасао

сегодня, 08:27

Сборная Эквадора не смогла обыграть команду Кюрасао в матче второго тура группы E чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 0:0.

После двух туров Германия лидирует в группе E с 6 очками. Кот-д’Ивуар набрал 3 балла, Эквадор и Кюрасао — по одному. В третьем туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д’Ивуаром.