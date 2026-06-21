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Эквадор сыграл вничью с Кюрасао

сегодня, 08:27
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор0 : 0Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасаоЗавершен

Сборная Эквадора не смогла обыграть команду Кюрасао в матче второго тура группы E чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 0:0.

После двух туров Германия лидирует в группе E с 6 очками. Кот-д’Ивуар набрал 3 балла, Эквадор и Кюрасао — по одному. В третьем туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д’Ивуаром.

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Все комментарии
Groboyd
Groboyd ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 10:37
Одно очко они всё-таки набрали.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:22, ред.
вторая команда отбора в Южной Америке. с нулем очков и голов домой может поехать. вот это уровень. Если Африке где много стран добавили квоту по количеству команд то это нормально. там можно насобирать 10 симпатичных сборных, но и то уже в натяжку. то ЮАмерика где из 10 стран отбирается 7 это перебор. 4 самый раз было бы - Бразилия Аргентина Уругвай и кто-то борется типа Колумбия или Чили за место. а то очень много пассажиров от одного континента. если унылую Иорданию еще можно стерпеть от Азии или Кюрасао, то Южная Америка точно зря приехала в таком количестве.
Noiprocs
Noiprocs
сегодня в 09:26
Сегодняшняя игра Колумбии напомнила мне фразу из мультфильма Геркулес:

"У этого парня было всё что надо: груда мышц, такой проворный, умеет бить, держать удар, он был неутомим! Но эта его проклятущая пятка!.. Один маленький укол и бац! Всё прахом..."
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:23
Эквадор разочаровал...
баск
баск
сегодня в 09:06
Не смотрел это, отсыпАлся, но говорят это была эпичная битва Эквадора с самим собой, в которой он проиграл.. ))
Comentarios
Comentarios ответ ruvab2t7ag97 (раскрыть)
сегодня в 09:05
Турки кюросао хоть гол забили
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:00
То что Гаити, Панама и скорее всего Кабо-Верде не забьют на чемпионате мира ни одного гола, не удивляет. А вот Турция и Эквадор разочаровали, и они тоже скорее всего уедут из чемпионата с "баранкой".
ruvab2t7ag97
ruvab2t7ag97
сегодня в 08:54
Худшей командой чемпионата Кюрасао уже не будет.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 08:47
Пусть Эквадор тоже домой едет.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 08:42
Пара сигнализаций по итогу матча – 1.Поборники расширения до 48 скажут – вот вам, карлики конкурируют, 2. Позор хорошо рифмуется с Эквадор,
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:42
Вот так конфуз....
Глядишь Кюрасао еще и в плей-офф выйдет!))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:30
Не повезло Эквадору. А моменты были.
Гость
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