Дубль Уэды помог Японии разгромить Тунис

Сборная Туниса потерпела поражение от команды Японии в матче второго тура группы F чемпионата мира 2026 года (0:4).
Уже на 4-й минуте японцы вышли вперёд после гола Даити Камады. На 31-й минуте Аясэ Уэда увеличил преимущество сборной Японии. На 69-й Джуня Ито довёл счёт до крупного, а на 83-й Уэда оформил дубль.
После двух туров Нидерланды лидируют в группе F с 4 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Швеция набрала 3 балла, Тунис очков не имеет. В третьем туре Тунис сыграет с Нидерландами, а Япония встретится со Швецией.
Видимо, тренерский скандал даром не прошёл..
Самураи разделали их без особого напряга, в основном шагом, а "карфагенские орлы" смахивали скорее на отощавших воробушков.
Тунис свободен, может собирать чемоданы.
Остаётся, конечно, третий выход, но он для Туниса лишь протокольный, и в нём соперником целые Нидерланды, которым для верности очёчки не помешают,
так что они ими вряд ли поделятся.
Этот "карфаген" седьмой раз на ЧМ. Из группы, правда, не выходил, но при каких-то очках был всегда, то есть в мальчиках для битья ранее не числился.
Но здесь он им и стал. Вот что такое неудачно выбрать тренера сборной и приехать с ним на мундиаль..