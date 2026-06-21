Дубль Уэды помог Японии разгромить Тунис

сегодня, 08:56

Сборная Туниса потерпела поражение от команды Японии в матче второго тура группы F чемпионата мира 2026 года (0:4).

Уже на 4-й минуте японцы вышли вперёд после гола Даити Камады. На 31-й минуте Аясэ Уэда увеличил преимущество сборной Японии. На 69-й Джуня Ито довёл счёт до крупного, а на 83-й Уэда оформил дубль.

После двух туров Нидерланды лидируют в группе F с 4 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Швеция набрала 3 балла, Тунис очков не имеет. В третьем туре Тунис сыграет с Нидерландами, а Япония встретится со Швецией.