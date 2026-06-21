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Дубль Уэды помог Японии разгромить Тунис

сегодня, 08:56
ТунисЛоготип футбольный клуб Тунис0 : 4Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияЗавершен

Сборная Туниса потерпела поражение от команды Японии в матче второго тура группы F чемпионата мира 2026 года (0:4).

Уже на 4-й минуте японцы вышли вперёд после гола Даити Камады. На 31-й минуте Аясэ Уэда увеличил преимущество сборной Японии. На 69-й Джуня Ито довёл счёт до крупного, а на 83-й Уэда оформил дубль.

После двух туров Нидерланды лидируют в группе F с 4 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Швеция набрала 3 балла, Тунис очков не имеет. В третьем туре Тунис сыграет с Нидерландами, а Япония встретится со Швецией.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:25
Говорят, Бразилия в 1/16 финала встретится с одной из команд этой группы. Голландия, Япония могут дать отпор Бразилии..
3v7vs7kbqb5k
3v7vs7kbqb5k
сегодня в 09:23
Тунис на выход, тренироваться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:15
За 2 игры 9 мячей получили??? И причем в соперниках не было Топ сборных. Это провал похлеще, чем у Турков, просто позорище!!!!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:12
НадоТь в срочном порядке тренера поменять. Коль игрой и результатом блеснуть не получилось. так хоть чем-то войти в историю. ПрЭсса бы пестрела заголовками: "Сборная Туниса первой в истории сменила двух главных тренеров по ходу группового этапа ЧМ". На а ежели серьезнее и по матчу, то как говорится без вариантов. Самураи в первом тайме внешне легко закинули двушку. Надежда комментатора на то, что в перерыве "прилетят орлы Карфагена" и вдохнут жизнь в африканскую сборную не оправдалась. В тайме втором получили еще двушку. Теперича игрокам сборной Туниса осталось условно пробежаться по местным "бутикам". купить подарки с ЧМ родным и близким и готовиться к убытию. Как-то так с моей колокольни.
баск
баск
сегодня в 09:09, ред.
Тунисские какие-то квёлые, активности набрали аж на 13 минут.
Видимо, тренерский скандал даром не прошёл..
Самураи разделали их без особого напряга, в основном шагом, а "карфагенские орлы" смахивали скорее на отощавших воробушков.

Тунис свободен, может собирать чемоданы.
Остаётся, конечно, третий выход, но он для Туниса лишь протокольный, и в нём соперником целые Нидерланды, которым для верности очёчки не помешают,
так что они ими вряд ли поделятся.

Этот "карфаген" седьмой раз на ЧМ. Из группы, правда, не выходил, но при каких-то очках был всегда, то есть в мальчиках для битья ранее не числился.
Но здесь он им и стал. Вот что такое неудачно выбрать тренера сборной и приехать с ним на мундиаль..
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:02
Тунису ничего не остается, как снова поменять тренера.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 09:01
Как и ожидалось чуда не случилось. Новый тренер меньше чем за неделю не смог никак преобразить Тунис. Японцы просто размазали его за тайм и добили после перерыва. Подавляющее преимущество Японии. Могли и больше забивать. Тунис ничего не создал за весь матч. Его xG 0.05. Тунис одна из самых слабых сборных на чемпионате мира. Может они и перед третьим туром снова тренера поменяют?)
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
barca200885 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 42. Поздравляем! Чемпионат мира 2026
Freche
Freche
сегодня в 08:59
Да уж. Carthago delenda est. Даже выступавший под 10 номером Ганнибал Меджбри не помог. Остаётся только громко хлопнуть дверью в матче голландцами.
По игре. Я увидел на поле только одну команду. Япония - молодцы! Техничны, организованны, мотивированны.
Гость
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