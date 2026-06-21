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Бьелса раскритиковал паузы на водопой на ЧМ-2026

сегодня, 10:43

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса раскритиковал обязательные паузы на водопой на ЧМ-2026.

Когда футбол искусственно дробят на четыре части вместо двух, это ломает устоявшуюся культуру восприятия игры. Такое решение ничего не привносит, но многое отнимает.

Специалист отметил, что подобный формат влияет на эмоции болельщиков и меняет привычное восприятие футбола.

Похоже, что, когда матч делили на четыре условных тайма, никто даже не пытался просчитать, как это отразится на эмоциях болельщиков и на том, что заставляет людей искренне влюбляться в футбол. Скорее, речь шла о других последствиях, которые я не хочу обсуждать и анализировать.

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Знатог
Знатог
сегодня в 10:51
Небось сами когда смотрят, че нибудь пьют ну там пиво, чай, воду... Я тоже пью. А футболистам тем более надо.
Гость
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