Бьелса раскритиковал паузы на водопой на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая раскритиковал обязательные паузы на водопой на ЧМ -2026.

Когда футбол искусственно дробят на четыре части вместо двух, это ломает устоявшуюся культуру восприятия игры. Такое решение ничего не привносит, но многое отнимает.

Специалист отметил, что подобный формат влияет на эмоции болельщиков и меняет привычное восприятие футбола.

Похоже, что, когда матч делили на четыре условных тайма, никто даже не пытался просчитать, как это отразится на эмоциях болельщиков и на том, что заставляет людей искренне влюбляться в футбол. Скорее, речь шла о других последствиях, которые я не хочу обсуждать и анализировать.