Ямаль ответил на критику сборной Испании после ничьей с Кабо-Верде

Вингер сборной Испании ответил журналистам на критику команды после ничьей (0:0) с Кабо-Верде в первом туре ЧМ -2026.

Я сделал один вывод: вы, журналисты, слишком спешите. Позади всего одна игра. Испания и Португалия набрали по очку, Аргентина и Франция выиграли свои матчи — и вы уже записали их в финалисты. Но это только начало группового этапа.

Мне этого не понять. Вместо того чтобы следить за турниром, вы пытаетесь предугадать финал уже сейчас. В ваших глазах Испания провалилась, но люди, которые действительно понимают футбол, так не считают. Новый чемпион мира станет известен только 19 июля, а вы хотите назвать его уже сегодня.