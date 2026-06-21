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Ямаль ответил на критику сборной Испании после ничьей с Кабо-Верде

сегодня, 12:05
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-ВердеЗавершен

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль ответил журналистам на критику команды после ничьей (0:0) с Кабо-Верде в первом туре ЧМ-2026.

Я сделал один вывод: вы, журналисты, слишком спешите. Позади всего одна игра. Испания и Португалия набрали по очку, Аргентина и Франция выиграли свои матчи — и вы уже записали их в финалисты. Но это только начало группового этапа.

Мне этого не понять. Вместо того чтобы следить за турниром, вы пытаетесь предугадать финал уже сейчас. В ваших глазах Испания провалилась, но люди, которые действительно понимают футбол, так не считают. Новый чемпион мира станет известен только 19 июля, а вы хотите назвать его уже сегодня.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 14:20
Я думаю, сегодня, забьют больше...)))
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:19
Испанию еще до начала ЧМ критиковали что мало забивает . Подтвердилось
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:02, ред.
Много ..., слишком много он себя транжирит на всякого рода околофутбольный мусор.
Capral
Capral
сегодня в 12:10, ред.
По факту он прав. Но мне больше понравилась игра К/В, чем плохая игра Испании, потому что никто Испанию не хоронит, но и не отметить слаженную, сплоченную и грамотную игру соперника тоже нельзя было.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:08
Но по факту- обделались в первой игре!)
А так да, еще все впереди
Гость
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