Гави: «Португалия получила меньше критики, чем Испания»

сегодня, 13:02

Полузащитник сборной Испании ответил на критику после неудачного старта команды на ЧМ -2026 — ничьей с Кабо-Верде в первом туре группового этапа (0:0).

В прошлой игре вся команда сыграла неудачно. На меня обрушилось больше критики, чем на остальных, я это понимаю и был к этому готов. Многие люди просто не разбираются в футболе. Они зацикливаются на голах и результативных передачах, но для меня футбол значит гораздо больше.

Хавбек отметил, что Испании было тяжело вскрывать оборону соперника в пять защитников: