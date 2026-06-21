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Гави: «Португалия получила меньше критики, чем Испания»

сегодня, 13:02

Полузащитник сборной Испании Гави ответил на критику после неудачного старта команды на ЧМ-2026 — ничьей с Кабо-Верде в первом туре группового этапа (0:0).

В прошлой игре вся команда сыграла неудачно. На меня обрушилось больше критики, чем на остальных, я это понимаю и был к этому готов. Многие люди просто не разбираются в футболе. Они зацикливаются на голах и результативных передачах, но для меня футбол значит гораздо больше.

Хавбек отметил, что Испании было тяжело вскрывать оборону соперника в пять защитников:

Выиграй мы в той встрече, и подобных разговоров бы не возникло. Но посмотрите на Португалию: она сыграла вничью с ДР Конго, однако не получила и половины той критики, которая досталась нам.

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Capral
Capral
сегодня в 13:18, ред.
Потому что от Португалии, с наконечником в атаке в лице Рона- никто больших подвигов и не ждет. А вы- чемпионы Европы, с очень приличным составом, с вас и спрос больше. А что касается того, что соперник сыграл в пять защитников, то это вообще вздор, и рассуждения слабака, потому что такого соперника, как К/В надо выносить. Но тренер К/В грамотно разобрал вашу игру, во 2-м тайме идеально перестроился и отобрал у вас очки. В К/В играют люди, голодные до футбола и жаждущие сенсации, а у вас сопливая звезда, играющая в индивидуальный пижонский футбол, и примитивные забросы на патлатого всю игру, которые соперник раскусил еще в 1-м тайме. Поэтому, чувак, Н/Х плакаться, а принимай как должное и не позорься, с базаром про пять защитников...
Гость
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