Гави: «Португалия получила меньше критики, чем Испания»

Полузащитник сборной Испании Гави ответил на критику после неудачного старта команды на ЧМ-2026 — ничьей с Кабо-Верде в первом туре группового этапа (0:0).
В прошлой игре вся команда сыграла неудачно. На меня обрушилось больше критики, чем на остальных, я это понимаю и был к этому готов. Многие люди просто не разбираются в футболе. Они зацикливаются на голах и результативных передачах, но для меня футбол значит гораздо больше.
Хавбек отметил, что Испании было тяжело вскрывать оборону соперника в пять защитников:
Выиграй мы в той встрече, и подобных разговоров бы не возникло. Но посмотрите на Португалию: она сыграла вничью с ДР Конго, однако не получила и половины той критики, которая досталась нам.