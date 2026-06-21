Тренер Кот-д’Ивуара раскритиковал Германию за нарушение принципов фэйр-плей

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара раскритиковал Германию после поражения (1:2) на ЧМ -2026.

Наставника возмутил эпизод на 80-й минуте: защитник получил повреждение и выбил мяч в аут, но соперник не вернул мяч по принципам фэйр-плей.

Такие команды, как Германия, должны служить примером. Но меня огорчило, как они пренебрегли принципами фэйр-плей. Я сказал их молодому защитнику Брауну, что нужно вести себя скромнее. От такой футбольной нации ждешь честной игры, особенно когда Синго специально выбил мяч из-за повреждения. Считаю, соперник должен был вернуть нам мяч.