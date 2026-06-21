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Тренер Кот-д’Ивуара раскритиковал Германию за нарушение принципов фэйр-плей

сегодня, 14:10
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 1Логотип футбольный клуб Кот-д'ИвуарКот-д'ИвуарЗавершен

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ раскритиковал Германию после поражения (1:2) на ЧМ-2026.

Наставника возмутил эпизод на 80-й минуте: защитник Вильфрид Синго получил повреждение и выбил мяч в аут, но соперник не вернул мяч по принципам фэйр-плей.

Такие команды, как Германия, должны служить примером. Но меня огорчило, как они пренебрегли принципами фэйр-плей. Я сказал их молодому защитнику Брауну, что нужно вести себя скромнее. От такой футбольной нации ждешь честной игры, особенно когда Синго специально выбил мяч из-за повреждения. Считаю, соперник должен был вернуть нам мяч.

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Все комментарии
8mnunvgc5ja3
8mnunvgc5ja3
сегодня в 16:59, ред.
Немцы ещё те проститутки
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:45
А немцы вчера реально очконули
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:03
Тренера бы толкового Дивуару и они бы вчера не отдали центр обороны
Capral
Capral
сегодня в 14:19
Не мешайте немцам наслаждаться победой. Сегодня вся Германия стоит на ушах после К/Д, как будто уже выиграли финал...
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