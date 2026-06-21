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«Велес» вернулся в Первую лигу

сегодня, 14:56

Московский «Велес» вернулся в Первую лигу спустя три года.

В ответном стыковом матче Второй лиги А команда уступила «Сибири» со счетом 1:2, но прошла дальше благодаря домашней победе в первой игре — 4:1.

Ранее путевки в Первую лигу также получили «Ленинградец» и «Текстильщик».

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Все комментарии
Freche
Freche ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:19
Это печально...
Однако я посмотрю матч команды из Вашего города, а отвечу потом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 17:17
Я живу в Твери очень давно. Но футбол у нас сейчас не на первом месте. Финансы по остаточному принципу. В основном молодежь играет А стадион в центре города закрыт уже лет 8. Власти к футболу охладели.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:25
Рад за земляков из Ленинградца...
Freche
Freche ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:23
На счёт Урала не уверен. Как я Вам рассказывал ранее, никто не хочет Урал покупать, хоть и выставили на продажу. А областное правительство, которому принадлежит клуб, сократило бюджет. Отсюда и такие неоднозначные трансферы. Хотя команде требуется усиление, т.к. много игроков покинули команду. Возможно, реальной задачи возвращения и не стоит.
По НН и Сочи пока вообще полное непонимание на данном этапе. Важно будет следить за трансферным окном. А вот Ротор точно усилится и станет реальным претендентом. Великолепная команда с отличным тренером Парфёновым!
В любом случае, в Лучшей лиге мира нас ждёт огненный сезон! Который стартует уже через три недели. Лично я уже дни считаю!
P.S. Судя по аватарке, Вы за ФК Тверь болеете? Которая сейчас играет в Великих Луках. Если так, то поболеем вместе!
h9q8m45qywn7
h9q8m45qywn7
сегодня в 16:19
Вот сюда как раз Дзюбе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 15:35
Однозначно Урал. Серьёзно настроен. Возможно н.н и Ротор. Сочи вряд ли. Хотя возможно все. Остальные статисты
Freche
Freche ответ Кроманьонец Неандертальцин (раскрыть)
сегодня в 15:26
Да, если бы забили пенальти, было бы очень интересно!
Со второй частью таблицы ФНЛ Велес и этим составом сможет тягаться. Другой вопрос, что кто там в Первой лиге будет феерить, а кто провалится, пока трудно предположить.
Freche
Freche
сегодня в 15:21, ред.
Честно говоря, судя по игровым кондициям команд в конце сезона, для меня фаворитом выглядела Сибирь. Первый матч был не показателен: неоднозначное удаление в первом тайме, залетало всё, что могло залететь.
За то во втором матче "крылатые быки" доказали свою силу. Дисциплинированно, грамотно, быстро. И очень понравилось, что Велес классно чувствует изменение игры, в чём, конечно, заслуга их тренера Алексея Борисовича Стукалова. Сибирь смогла предложить только бесконечно-бесполезные навесы. И вообще, было ощущение, что сибиряки с закрытыми глазами играли. Хоть и желания было.
Приветствуем Велес в Лучшей лиге мира!
Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 15:13
Велес с выходом в ФНЛ! Удачи!
После первого матча было ощущение что Сибирь может отыграться несмотря на 4-1. При счете 0-1 Сибирь словила красную (вторую желтую за срыв атаки). Но смогла в меньшинстве отыграть 1 и был шанс на 4-2 и в конце первого постоянно атаковала вдесятером.
Первый тайм второго матча Сибирь выиграла 2-0. Но игрок с замены отыграл во втором тайме один мяч. А Кобялко, герой матча, не реализовал пенальти и упустил хет-трик.
По итогу у Сибири был боевой настрой и шансы отыграться, но не хватило профессионализма, чем и стоит заняться в следующем сезоне.
А Велесу крайне желательно повысить бюджет на ФНЛ, особенно на скамейку запасных иначе придется тяжко.
Гость
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