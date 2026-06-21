сегодня, 14:56

Московский «Велес» вернулся в Первую лигу спустя три года.

В ответном стыковом матче Второй лиги А команда уступила «Сибири» со счетом 1:2, но прошла дальше благодаря домашней победе в первой игре — 4:1.

Ранее путевки в Первую лигу также получили «Ленинградец» и «Текстильщик».