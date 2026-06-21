Московский «Велес» вернулся в Первую лигу спустя три года.
В ответном стыковом матче Второй лиги А команда уступила «Сибири» со счетом 1:2, но прошла дальше благодаря домашней победе в первой игре — 4:1.
Ранее путевки в Первую лигу также получили «Ленинградец» и «Текстильщик».
Однако я посмотрю матч команды из Вашего города, а отвечу потом.
По НН и Сочи пока вообще полное непонимание на данном этапе. Важно будет следить за трансферным окном. А вот Ротор точно усилится и станет реальным претендентом. Великолепная команда с отличным тренером Парфёновым!
В любом случае, в Лучшей лиге мира нас ждёт огненный сезон! Который стартует уже через три недели. Лично я уже дни считаю!
P.S. Судя по аватарке, Вы за ФК Тверь болеете? Которая сейчас играет в Великих Луках. Если так, то поболеем вместе!
Со второй частью таблицы ФНЛ Велес и этим составом сможет тягаться. Другой вопрос, что кто там в Первой лиге будет феерить, а кто провалится, пока трудно предположить.
За то во втором матче "крылатые быки" доказали свою силу. Дисциплинированно, грамотно, быстро. И очень понравилось, что Велес классно чувствует изменение игры, в чём, конечно, заслуга их тренера Алексея Борисовича Стукалова. Сибирь смогла предложить только бесконечно-бесполезные навесы. И вообще, было ощущение, что сибиряки с закрытыми глазами играли. Хоть и желания было.
Приветствуем Велес в Лучшей лиге мира!
После первого матча было ощущение что Сибирь может отыграться несмотря на 4-1. При счете 0-1 Сибирь словила красную (вторую желтую за срыв атаки). Но смогла в меньшинстве отыграть 1 и был шанс на 4-2 и в конце первого постоянно атаковала вдесятером.
Первый тайм второго матча Сибирь выиграла 2-0. Но игрок с замены отыграл во втором тайме один мяч. А Кобялко, герой матча, не реализовал пенальти и упустил хет-трик.
По итогу у Сибири был боевой настрой и шансы отыграться, но не хватило профессионализма, чем и стоит заняться в следующем сезоне.
А Велесу крайне желательно повысить бюджет на ФНЛ, особенно на скамейку запасных иначе придется тяжко.