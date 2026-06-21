В «Динамо» объяснили отказ «Зениту» по Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» подтвердил, что клуб отказался продавать нападающего в «Зенит».

Каким было предложение «Зенита» по Тюкавину? В предложении было написано, что документ носит конфиденциальный характер. Это их предложение, спросите у них. Нам в целом было не так важно, какие там суммы и сроки платежа. Мы не заинтересованы в том, чтобы Костя играл в другом российском клубе. И, насколько видим по его отношению, он тоже. Он главная звезда клуба, воспитанник. Все для него сделано. На что это можно обменять?

Ответили ли «Зениту»? Да, ответили. И мы не торговались.

Точно не вопрос цены в настоящий момент. У Кости контракт с клубом, контракт длительный. Он стал профессиональным футболистом в «Динамо», стал в нашем клубе лучшим футболистом чемпионата. Перенес в клубе тяжелую травму и в этот момент продлил контракт. Вопрос о переходе сейчас неактуален.