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В «Динамо» объяснили отказ «Зениту» по Тюкавину

сегодня, 15:45

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что клуб отказался продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».

Каким было предложение «Зенита» по Тюкавину? В предложении было написано, что документ носит конфиденциальный характер. Это их предложение, спросите у них. Нам в целом было не так важно, какие там суммы и сроки платежа. Мы не заинтересованы в том, чтобы Костя играл в другом российском клубе. И, насколько видим по его отношению, он тоже. Он главная звезда клуба, воспитанник. Все для него сделано. На что это можно обменять?

Ответили ли «Зениту»? Да, ответили. И мы не торговались.

Точно не вопрос цены в настоящий момент. У Кости контракт с клубом, контракт длительный. Он стал профессиональным футболистом в «Динамо», стал в нашем клубе лучшим футболистом чемпионата. Перенес в клубе тяжелую травму и в этот момент продлил контракт. Вопрос о переходе сейчас неактуален.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 16:50, ред.
Три нижние строки - определяющие... Остальное - фо́новая лабуда...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:27, ред.
Зачем идти в фк Газпром. Надо уходить из РПЛ.
В Арсенале не хуже Дьекереша бы смотрелся, или вот в Барселоне, у них Левандовски ушел, нужен ЦН 🙃
lotsman
lotsman
сегодня в 16:24
Зенит давно уже забыл об этом мимолётном интересе, а дирекция Динамо и агент игрока до сих пор никак не могут угомониться.)
баск
баск
сегодня в 16:12, ред.
Зачем Пивоваров раздаёт интервью всяким помойкам вроде рейтинга букмекеров?)

У них у всех, похоже, пластинку заело, и ни о чём кроме как "почему-не-продали-Тюкавина-Зениту" они спросить не в состоянии.
Впору прям клич бросить всем этим ребятишкам, собрать их на пресс-конфу и опять рассказать, почему не продали..))
Capral
Capral
сегодня в 16:05
Ну, то, что он, перенеся такую травму, в этот момент продлил контракт, ничего удивительного нет, прекрасно понимая, что после крестов, надеяться на блестящее будущее сложно... Отказ Зениту? А вот тут, позволю себе засомневаться, поскольку, и Сафонов, и тот же Тюкавин, неоднократно ссылались на то, что всё решается сверху, и говорить, после этого о мнимом патриотизме или динамовских корнях- просто не имеет смысла, потому что, в случае положительного решения вопроса для Зенита всё стало бы предельно ясно. Мне, одно только не понятно- маниакальное желание Зенита его купить.
Гость
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