В «Динамо» объяснили отказ «Зениту» по Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что клуб отказался продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит».
Каким было предложение «Зенита» по Тюкавину? В предложении было написано, что документ носит конфиденциальный характер. Это их предложение, спросите у них. Нам в целом было не так важно, какие там суммы и сроки платежа. Мы не заинтересованы в том, чтобы Костя играл в другом российском клубе. И, насколько видим по его отношению, он тоже. Он главная звезда клуба, воспитанник. Все для него сделано. На что это можно обменять?
Ответили ли «Зениту»? Да, ответили. И мы не торговались.
Точно не вопрос цены в настоящий момент. У Кости контракт с клубом, контракт длительный. Он стал профессиональным футболистом в «Динамо», стал в нашем клубе лучшим футболистом чемпионата. Перенес в клубе тяжелую травму и в этот момент продлил контракт. Вопрос о переходе сейчас неактуален.
В Арсенале не хуже Дьекереша бы смотрелся, или вот в Барселоне, у них Левандовски ушел, нужен ЦН 🙃
У них у всех, похоже, пластинку заело, и ни о чём кроме как "почему-не-продали-Тюкавина-Зениту" они спросить не в состоянии.
Впору прям клич бросить всем этим ребятишкам, собрать их на пресс-конфу и опять рассказать, почему не продали..))