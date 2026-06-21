Пивоваров заявил, что у Шварца были более выгодные предложения

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, в чем Сандро Шварц пересмотрел свою позицию перед возвращением в московский клуб.
По отношению к ситуации. К возможности работать в России, с «Динамо».
Также руководитель отметил, что финансовая мотивация не была единственной причиной возвращения Шварца.
У Сандро были и другие предложения, помимо нашего, в том числе и не из России. Совершенно точно, финансовая мотивация была не единственной для него при переходе в „Динамо". У него были и более выгодные предложения.
И вот тут, сразу появляется вопрос. Что же получается, шварц, который так "любит" Динамо, готов был возглавить ЦСКА, в случае удачной сделки, и играть против "любимого" Динамо? И почему, именно с ЦСКА, шварц, первым делом вёл переговоры, а не с Динамо??? Вот поэтому, Уважаемые Kоллеги, я никогда не изменю свою точку зрения, в отношении этого проходимца...
Что же происходит? Деньги уже не играют роли у нас в футболе?- да не поверю!)))