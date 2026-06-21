Пивоваров заявил, что у Шварца были более выгодные предложения

сегодня, 16:34

Генеральный директор «Динамо» объяснил, в чем пересмотрел свою позицию перед возвращением в московский клуб.

По отношению к ситуации. К возможности работать в России, с «Динамо».

Также руководитель отметил, что финансовая мотивация не была единственной причиной возвращения Шварца.