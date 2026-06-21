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Пивоваров заявил, что у Шварца были более выгодные предложения

сегодня, 16:34

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, в чем Сандро Шварц пересмотрел свою позицию перед возвращением в московский клуб.

По отношению к ситуации. К возможности работать в России, с «Динамо».

Также руководитель отметил, что финансовая мотивация не была единственной причиной возвращения Шварца.

У Сандро были и другие предложения, помимо нашего, в том числе и не из России. Совершенно точно, финансовая мотивация была не единственной для него при переходе в „Динамо". У него были и более выгодные предложения.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 17:15
Важны откаты
Capral
Capral
сегодня в 17:02
Очередная мерзкая ЛОЖЬ- от хитрого и недалекого чинуши. Никто и никуда шварца не звал, потому что в противном случае, он конечно же, с великой радостью принял предложение из Европы- однозначно. А вот, момент с предложением от ЦСКА, которое шварц категорически отказывается обсуждать, вот это любопытно...))) А получается следующее: в ЦСКА его не устроили финансовые условия, и он перешел в Динамо, где его корефан, приготовил ему отличный финансовые условия и не менее великолепный, долго играющий контракт.
И вот тут, сразу появляется вопрос. Что же получается, шварц, который так "любит" Динамо, готов был возглавить ЦСКА, в случае удачной сделки, и играть против "любимого" Динамо? И почему, именно с ЦСКА, шварц, первым делом вёл переговоры, а не с Динамо??? Вот поэтому, Уважаемые Kоллеги, я никогда не изменю свою точку зрения, в отношении этого проходимца...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:47
То Тюкавина не за какие деньги не продадут и он предан клубу, то Шварц отказался от более выгодных контрактов...
Что же происходит? Деньги уже не играют роли у нас в футболе?- да не поверю!)))
Гость
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