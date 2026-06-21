В сборной Ирана вновь пожаловались на отношение к команде на ЧМ-2026

сегодня, 17:56

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои раскритиковал ограничения на передвижение команды во время чемпионата мира-2026, заявив, что они серьёзно мешают подготовке к матчам турнира.

Иранцы проводят групповой этап в США , однако из-за напряжённой политической ситуации между Ираном и Соединёнными Штатами команда была вынуждена перенести свою тренировочную базу в Мексику. Сейчас сборная базируется в Тихуане и может прибывать в США только непосредственно перед матчами.

После ничьей с Новой Зеландией (2:2) иранская делегация была обязана покинуть территорию США и вернуться в Мексику. Перед встречей с Бельгией команда рассчитывала прилететь в Лос-Анджелес за два дня до игры, чтобы полноценно подготовиться к матчу, однако получила отказ от организационного комитета турнира.

По словам Галенои, действующие ограничения негативно сказываются на тренировочном процессе.

«Нам было необходимо провести в Лос-Анджелесе 24 часа, но нам предоставили менее 16 часов. Из-за этого пришлось прервать тренировку на полпути», — заявил наставник.

«Подобные ограничения серьёзно осложняют нашу работу и подготовку к матчам», — добавил тренер.

Сборная Ирана готовится к важнейшему матчу против сборной Бельгии, который состоится в Лос-Анджелесе.