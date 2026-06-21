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Вратарь Кюрасао Рум: «Думаю, теперь мне должны установить статую»

сегодня, 18:20
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор0 : 0Логотип футбольный клуб КюрасаоКюрасаоЗавершен

Голкипер сборной Кюрасао Элой Рум вошёл в историю чемпионатов мира после выдающегося выступления в матче против Эквадора.

Встреча завершилась нулевой ничьей, которая принесла Кюрасао первое очко в истории выступлений на мировых первенствах. Главным героем матча стал именно 37-летний вратарь, совершивший 15 сейвов.

Этот показатель позволил Руму повторить рекорд чемпионатов мира по количеству спасений в одном матче, который с 2014 года принадлежал Тиму Ховарду. Тогда бывший вратарь сборной США совершил 15 сейвов в игре против Бельгии на стадии 1/8 финала. Однако достижение Рума оказалось ещё более уникальным. Если Ховард установил свой рекорд в матче с дополнительным временем, то голкипер Кюрасао сделал 15 спасений за 90 минут. Более того, он стал первым вратарём в истории турнира, который сумел отразить 15 ударов и при этом не пропустить ни одного мяча.

Футболист, выступающий за «Майами», после игры с юмором прокомментировал своё достижение.

«Немного обидно, что рекорд всё ещё принадлежит Тиму Ховарду», — пошутил Рум.

«Наверное, он переживал перед телевизором, потому что я был очень близок к тому, чтобы превзойти его. Но это невероятно. Хотя я не смог бы сделать это один».

Вратарь отдельно отметил вклад всей команды в исторический результат.

«Это заслуга не только моя. Мы добились этого вместе с защитниками, полузащитниками и нападающими. Это командное достижение», — подчеркнул Рум.

«Думаю, я буду помнить об этой игре и через 40 лет. И теперь мне на Кюрасао должны установить статую», — в шутку добавил он.

По ходу встречи Эквадор полностью доминировал в атаке, нанёс 25 ударов по воротам и создал моментов на 3,08 ожидаемого гола (xG), однако так и не сумел пробить голкипера.

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Все комментарии
y7s8q55hayyu
y7s8q55hayyu
сегодня в 19:27
Почему статую, сразу памятник
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:26
всей команде поставьте и тренерам и персоналу. весь остров заставить можно. будет Пасхи-2
Foxes
Foxes
сегодня в 19:11
Поставят, не переживай, всему свое время.
RoyalMadrid
RoyalMadrid ответ 7ukkj4krrm5z (раскрыть)
сегодня в 19:09
Пусть в эндорфиновом шторме чуток побывает, в след туре откачают обратно в реальность
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:37
Новый герой ЧМ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:33
Очень правильные слова сказал, про команду...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:26
Вот если бы трёшку Алжиру положил, то вполне возможно
7ukkj4krrm5z
7ukkj4krrm5z
сегодня в 18:25
Парню надо вернуться в реальность
Гость
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